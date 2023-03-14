В КДК ответили на вопрос о техническом поражении «Локомотива» в матче с «Акроном»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос, могут ли присудить «Локомотиву» техническое поражение в матче Fonbet Кубка России с «Акроном».

«В случае если будет направлен протест на участие Баринова в матче, КДК РФС рассмотрит его в установленном порядке», – сказал Григорьянц.