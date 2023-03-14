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    В КДК ответили на вопрос о техническом поражении «Локомотива» в матче с «Акроном»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос, могут ли присудить «Локомотиву» техническое поражение в матче Fonbet Кубка России с «Акроном».

    «В случае если будет направлен протест на участие Баринова в матче, КДК РФС рассмотрит его в установленном порядке», – сказал Григорьянц.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.03.2023 20:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6150

      rash1959 14 часов назад

      А причём тут направление протеста? Есть нарушение регламента, и в ЛЮБОМ случае технарь должен быть. Прямая работа КаДыКа. Это закон, хотя в этой стране только понятия.....

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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 14 марта, 23:07

      Увольнять надо тех, кто за это отвечает..
      Это же просто нужно посмотреть !!!
      Просто ПОСМОТРЕТЬ !!!

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 14 марта, 21:58

      Вообще не понимаю, как могли объявить составы с нарушением регламента. Ладно, в клубе затупили, но у главного судьи по идее есть протокол матча, должны же там быть записаны игроки, которых он не имеет право выпускать на поле. Состав подается за час до игры, его совсем не изучают? То есть любой игрок может выйти на поле, сыграть 90 минут, а разбираться потом будут? Хрень какая-то.

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      Рейтинг: +12423

      Вомбат > Антибиотик 14 марта, 22:13

      Так и было, когда Зениту превратили победу в техническое поражение в разгар чемпионской гонки. За нарушение регламента - в заявке на матч не было своих воспитанников, дотошные юристы ЦСКА обратили на это внимание сразу после игры. ЦСКА тогда, в 2013, стал чемпионом.

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      Рейтинг: +11331

      alp 14 марта, 21:58

      для наказания Зенита в подобном случае, кдк никаких заявлений не понадобилось..

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      Рейтинг: +2189

      LOKOfanatik19 14 марта, 21:00

      А что, мы работать должны что ли ? Вот заплатят премию, за внеочередное заседание, тогда и рассмотрим.

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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 > LOKOfanatik19 14 марта, 21:40

      А но и правильно, все решают деньги

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