В КДК ответили на вопрос о техническом поражении «Локомотива» в матче с «Акроном»

А причём тут направление протеста? Есть нарушение регламента, и в ЛЮБОМ случае технарь должен быть. Прямая работа КаДыКа. Это закон, хотя в этой стране только понятия.....
Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос, могут ли присудить «Локомотиву» техническое поражение в матче Fonbet Кубка России с «Акроном».
«В случае если будет направлен протест на участие Баринова в матче, КДК РФС рассмотрит его в установленном порядке», – сказал Григорьянц.
- Баринов должен был пропускать игру из-за дисквалификации.
- «Локомотив» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из турнира.