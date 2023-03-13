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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году

    Бывший футбольный арбитр Эдуардо Итурральде рассказал, что президент «Реала» Флорентино Перес 12,5 лет назад оказывал на него давление.

    «После матча с «Депортиво» (3 октября 2010 года – прим. «Бомбардира») мы с ассистентами уходили с поля. Человек из «Реала» пытался отвести меня в отдельную комнату и говорил: «Я всего лишь прошу судить нас так же, как и «Барселону».

    Я спросил у него, может это шутка. Потом мы закончили разговор, через полчаса об этом уже знал Технический судейский комитет.

    Я обратил внимание на этот инцидент, мне он показался очень серьезным. Но реакции не последовало.

    Этим человеком был Флорентино Перес. Такого со мной больше не случалось – ни один президент не приглашал меня в отдельную комнату», – заявил Итурральде.

    Источник: Cadena SER

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    13.03.2023 21:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1679

      Benifacto 14 марта, 01:22

      на воре и шапка горит!
      чует собака чье мясо съела!
      подстилает себе солому)))) просто вот это меня отвел человек! и это был Перес! а сразу ты типо не понял кто это? в глаза долбился))))))ну юморист.....

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      Рейтинг: +314

      vek410 14 марта, 00:47

      Это еще веселее, когда бабы заявляют, что их изнасиловали, спустя 10 лет )))

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      Рейтинг: +1679

      Benifacto > vek410 14 марта, 01:17

      в точку!

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 13 марта, 23:40

      ага, да, вылез он на фоне разбирательств с барсой
      да и даже здесь " прогадал"
      Просьба судить как барселону это как?) корупционно или честно?)

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      Рейтинг: +912

      Таврида 13 марта, 23:15

      О, Итурральде, это хрен который повесил игру рукой соперника на вратаря сборной Армении, удалил его и протащил Ирландию на ЧЕ, вот это было серьезно. А там ирландцы нехило всосали, потому что судьи уже не тянули, бгг

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      Рейтинг: +687

      Октавиус 13 марта, 22:23

      надо же, самый пробарселонский судья Испании вспомнил о том, что было 12,5 лет назад, когда кое-кого прищучили. Да и боже мой - попросил судить как и Барсу, то есть последовательности - какой ужас!!!

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