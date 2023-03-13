Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году

Бывший футбольный арбитр Эдуардо Итурральде рассказал, что президент «Реала» Флорентино Перес 12,5 лет назад оказывал на него давление.

«После матча с «Депортиво» (3 октября 2010 года – прим. «Бомбардира») мы с ассистентами уходили с поля. Человек из «Реала» пытался отвести меня в отдельную комнату и говорил: «Я всего лишь прошу судить нас так же, как и «Барселону».

Я спросил у него, может это шутка. Потом мы закончили разговор, через полчаса об этом уже знал Технический судейский комитет.

Я обратил внимание на этот инцидент, мне он показался очень серьезным. Но реакции не последовало.

Этим человеком был Флорентино Перес. Такого со мной больше не случалось – ни один президент не приглашал меня в отдельную комнату», – заявил Итурральде.