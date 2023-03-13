Агент Барриоса отреагировал на травму футболиста

Боррелиоз настолько в порядке, что требуется восстановление, сроки которого не определены ? Симулировать смерть на поле надо поменьше и вспомнить притчу о мальчике, который кричал волки, волки.
Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался о травме игрока.
- Колумбиец получил повреждение в матче с «Химками» (3:2).
- По словам главного тренера Сергея Семака, у 29-летнего футболиста «что-то серьезное».
- Малком сказал, что у Барриоса проблемы с плечом.
«Вильмар в порядке, но есть определенные проблемы.
Мы пока не знаем, сколько времени займет восстановление», – сообщил агент.
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