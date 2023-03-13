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    Какой вы футболист?

    Агент Барриоса отреагировал на травму футболиста

    Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался о травме игрока.

    • Колумбиец получил повреждение в матче с «Химками» (3:2).
    • По словам главного тренера Сергея Семака, у 29-летнего футболиста «что-то серьезное».
    • Малком сказал, что у Барриоса проблемы с плечом.

    «Вильмар в порядке, но есть определенные проблемы.

    Мы пока не знаем, сколько времени займет восстановление», – сообщил агент.

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    Источник: Sport24

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    13.03.2023 09:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17593

      NewLife 13 марта, 12:48

      Боррелиоз настолько в порядке, что требуется восстановление, сроки которого не определены ? Симулировать смерть на поле надо поменьше и вспомнить притчу о мальчике, который кричал волки, волки.

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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > NewLife 13 марта, 18:04

      За подстилок своих подмосковных впрягаешься? Стоят на вылет, но на борьбу с Зенитом всё же их зарядили. Не помогло, но вред команде они все-таки причинили - ключевого игрока центра поля вывели из строя.
      Насчёт "симуляции" - не будь дурачком, посмотри, как жестко он приземлился.

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