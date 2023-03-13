Агент Барриоса отреагировал на травму футболиста

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался о травме игрока.

Колумбиец получил повреждение в матче с «Химками» (3:2).

По словам главного тренера Сергея Семака, у 29-летнего футболиста «что-то серьезное».

Малком сказал, что у Барриоса проблемы с плечом.

«Вильмар в порядке, но есть определенные проблемы.

Мы пока не знаем, сколько времени займет восстановление», – сообщил агент.

РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!