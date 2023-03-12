Хвича за 26 туров Серии А набрал столько же очков по «гол+пас», сколько за четыре сезона в РПЛ

сравнили уровень....тоже мне...у нас за лавэ катают полу бегом....а тут люди хотят играть в топ клубах! а не сидеть на ЗП!!!!!!!может Видичь? Ивановичь? КАвенаги? Оличь? о чем базар если кто то хочет реализоваться, а кто то поправить семейное положение.....
У нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в сезоне Серии А 20 очков по системе «гол+пас» (11+9).
Столько же у него было за четыре сезона в РПЛ, где он выступал за «Локомотив» и «Рубин».
- Накануне Кварацхелия принес «Наполи» победу над «Аталантой» (2:0) в матче Серии А.
- Хвича стоит 60 миллионов евро.
- К нему есть интерес в АПЛ.
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