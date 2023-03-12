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    Какой вы футболист?

    Хвича за 26 туров Серии А набрал столько же очков по «гол+пас», сколько за четыре сезона в РПЛ

    У нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в сезоне Серии А 20 очков по системе «гол+пас» (11+9).

    Столько же у него было за четыре сезона в РПЛ, где он выступал за «Локомотив» и «Рубин».

    • Накануне Кварацхелия принес «Наполи» победу над «Аталантой» (2:0) в матче Серии А.
    • Хвича стоит 60 миллионов евро.
    • К нему есть интерес в АПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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    12.03.2023 19:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1679

      Benifacto 12 марта, 23:18

      сравнили уровень....тоже мне...у нас за лавэ катают полу бегом....а тут люди хотят играть в топ клубах! а не сидеть на ЗП!!!!!!!может Видичь? Ивановичь? КАвенаги? Оличь? о чем базар если кто то хочет реализоваться, а кто то поправить семейное положение.....

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      Рейтинг: +307

      bomilazdeshnii 12 марта, 20:54

      Дает грузинец прикурить!!!!

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