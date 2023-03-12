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    «На одни и те же грабли»: Кержаков – о победе «Зенита» над «Химками»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался после победы над «Химками» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

    • «Зенит» вел по ходу матча 2:0, но допустил счет 2:2. Победу принес Густаво Мантуан.

    «Думаю, прежде всего мы сами виноваты, хотя выражаю комплименты «Химкам» — очень смелый футбол. В принципе, мы понимали, что они не будут закрываться, будут играть в атакующий футбол — это стиль Спартака Гогниева. Они молодцы, а мы после второго гола расслабились. Наступаем на одни и те же грабли», – сказал Кержаков.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    12.03.2023 17:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3917

      Ziklop 12 марта, 18:54

      Миша пора тебе на отдых, дорогу молодым!

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      Рейтинг: +4079

      raritet 12 марта, 18:39

      Первый то матч не смогли одолеть Химки. Такая расхлябанность. Хотя , это характерно для многих команд, когда аутсайдеров не принимают всерьез. А Химки вполне могли зацепиться за ничейку. Им это в конечном счете ничего бы не дало, а Вот Спартачку бы помогли....

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      Рейтинг: +150

      ViktorMG1953 > raritet 12 марта, 19:11

      Так и они могли бы в зону стыков переползти.

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 12 марта, 17:53

      Ну на грабли прежде всего наступил ты Керж. Привёз сам себе пенальти. Не трогал бы атакующего ничего и не было бы. Всё равно тот мимо за линию ворот себе пробрасывал. Гыгыгы

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      Рейтинг: +21252

      Persona_non_Grata > ПалкоВводецъ (returned) 12 марта, 18:19

      За эти грабли надо было с поля удалять - вот тогда я бы посмотрел как вы бы выиграли !!! )))

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