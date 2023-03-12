«На одни и те же грабли»: Кержаков – о победе «Зенита» над «Химками»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался после победы над «Химками» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

«Зенит» вел по ходу матча 2:0, но допустил счет 2:2. Победу принес Густаво Мантуан.

«Думаю, прежде всего мы сами виноваты, хотя выражаю комплименты «Химкам» — очень смелый футбол. В принципе, мы понимали, что они не будут закрываться, будут играть в атакующий футбол — это стиль Спартака Гогниева. Они молодцы, а мы после второго гола расслабились. Наступаем на одни и те же грабли», – сказал Кержаков.

РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!