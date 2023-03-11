Реакция мамы Промеса на 100-й гол сына за «Спартак»

Мама Квинси Промеса поделилась впечатлениями после матча «Спартака» с «Факелом» (3:2).

Нидерландский футболист сделал в этой встрече дубль. Он забил 100-й и 101-й мячи за московскую команду.

«Невероятно горжусь своим сыном. Надеюсь, он останется в «Спартаке» на много лет, чтобы забить много голов. Сколько? Еще 300!» – сказала мама Промеса.

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