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    Какой вы футболист?

    Реакция мамы Промеса на 100-й гол сына за «Спартак»

    Мама Квинси Промеса поделилась впечатлениями после матча «Спартака» с «Факелом» (3:2).

    Нидерландский футболист сделал в этой встрече дубль. Он забил 100-й и 101-й мячи за московскую команду.

    «Невероятно горжусь своим сыном. Надеюсь, он останется в «Спартаке» на много лет, чтобы забить много голов. Сколько? Еще 300!» – сказала мама Промеса.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    11.03.2023 19:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2473

      serglider 11 марта, 21:02

      Как вовремя на Родине Промера на него уголовное дело завели, а так уже давно сиганул бы за бугор.

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 20:01

      Наш футбол смертельно-бледный.
      Почему? Отвечу в лоб:
      - Потому что гол победный
      Забивает эфиоп! Гыгыгы

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      Рейтинг: +532

      эд100 > ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 20:07

      себя дрочер - тык тык тык

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      Рейтинг: +3804

      lordmrv > ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 20:15

      Кто бы так бы говорил
      Но не чемпион ******

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      Рейтинг: +3804

      lordmrv > lordmrv 11 марта, 20:16

      Блин, придется педикулезнуму расшифровывать слово под звездочками - пе.др.ил!

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      Рейтинг: +532

      эд100 > lordmrv 11 марта, 20:42

      норм, всё и так понятно!

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