Бундеслига. «Бавария» победила «Аугсбург» (5:3), «Лейпциг» – «Боруссию» М (3:0)

«Бавария» в 24-м туре Бундеслиги победила дома «Аугсбург». Мюнхенцы пропустили первыми. Они лидируют в таблице с трехочковым отрывом.

В другой встрече «Лейпциг» разгромил «Боруссию» из Менхенгладбаха. Впереди у команда Марко Розе ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Германия. Бундеслига. 24-й тур

Бавария – Аугсбург – 5:3 (4:1)

Голы: 0:1 – Бериша, 3; 1:1 – Канселу, 15; 2:1 – Павар, 19; 3:1 – Павар, 35; 4:1 – Сане, 4; 4:2 – Бериша, 60 (с пенальти); 5:2 – Дэвис, 74; 5:3 – Кардона, 90+3.

Лейпциг – Боруссия М – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Вернер, 57; 2:0 – Форсберг, 71 (с пенальти); 3:0 – Гвардиол, 80.

Незабитые пенальти: нет – Плеа, 53.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

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