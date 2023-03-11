Петржела оценил работу российских арбитров

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о судействе в России.

«Эта проблема существует во всем мире, в Чехии VAR тоже не помогает, а скорее наоборот. Все дело в людях, в человеческом факторе.

Я бы не сказал, что российские судьи слабые. Они нормальные, как и везде.

В Чехии тоже в каждом туре есть проблемы с судейством», – заявил Петржела.

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