Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Петржела оценил работу российских арбитров

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о судействе в России.

    «Эта проблема существует во всем мире, в Чехии VAR тоже не помогает, а скорее наоборот. Все дело в людях, в человеческом факторе.

    Я бы не сказал, что российские судьи слабые. Они нормальные, как и везде.

    В Чехии тоже в каждом туре есть проблемы с судейством», – заявил Петржела.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Петржела назвал преемника Семака в «Зените» 1
    Петржела: «Личку позовут топ-клубы РПЛ. В «Краснодар» я бы тоже не пошел» 3
    Петржела: «Если бы Fan ID ввели в Чехии, люди продолжали бы ходить на стадионы. Это нормальная практика» 14
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2023 09:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4078

      raritet 11 марта, 11:11

      Откуда и взялась присказка Судью на мыло. В АПЛ иногда такое вытворяют, что и глазам своим не веришь. А когда пытаешься себя поставить на место судьи, то тогда примерно понятно. Это мы смотрим на диване и по 20 раз с разных ракурсов повтор и на любой скорости. Конечно , все может быть, но судьи в конце концов, обычные люди в центре событий.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11