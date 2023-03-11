Петржела оценил работу российских арбитров

Откуда и взялась присказка Судью на мыло. В АПЛ иногда такое вытворяют, что и глазам своим не веришь. А когда пытаешься себя поставить на место судьи, то тогда примерно понятно. Это мы смотрим на диване и по 20 раз с разных ракурсов повтор и на любой скорости. Конечно , все может быть, но судьи в конце концов, обычные люди в центре событий.
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о судействе в России.
«Эта проблема существует во всем мире, в Чехии VAR тоже не помогает, а скорее наоборот. Все дело в людях, в человеческом факторе.
Я бы не сказал, что российские судьи слабые. Они нормальные, как и везде.
В Чехии тоже в каждом туре есть проблемы с судейством», – заявил Петржела.
РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!