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    Бердыев установил личный антирекорд

    «Сочи» в 19-м туре РПЛ крупно уступил «Оренбургу» (0:4).

    Это самое крупное домашнее поражение в чемпионате России для главного тренера сочинцев Курбана Бердыева.

    • Ранее Бердыев четырежды уступал со счетом 0:4 с «Рубином», но на выезде.
    • В предыдущем туре «Сочи» победил дома ЦСКА (2:0).
    • Бердыев в Сочи с декабря.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.03.2023 21:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2326

      моэм 11 марта, 08:15

      По мне так получилась стандартная ситуация ....после победы над ЦСКА , случилась простая недооценка соперника , сначала разбазарили свои голевые моменты , потом получили "гол раздевалку" , дальше гол после раздевалки и " клиент поплыл"....и КББ видимо забыл , что на финишной прямой РПЛ аутсайдеры зубастее вдвойне .

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      Рейтинг: +1529

      zarsm 11 марта, 01:15

      Уже не тот. Еще по Кайрату было ясно

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      Рейтинг: +12556

      R_a_i_n 10 марта, 23:32

      Пик карьеры Бердыева был в Рубине. Глубокая оборона , которая давала результаты. Даже в Европе пошумели. После... мрак и бессилие...

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      Рейтинг: +25022

      bset 10 марта, 23:12

      Вернулся, чтобы править... автобусом

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      Рейтинг: +17589

      NewLife 10 марта, 22:46

      Газификация Сочи)

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      Рейтинг: +2473

      serglider 10 марта, 22:12

      Сочинцы слишком долго плясали ламбаду, после победы над ЦСКА. Оренбург спустил Сочи на землю)))

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