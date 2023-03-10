Бердыев установил личный антирекорд

По мне так получилась стандартная ситуация ....после победы над ЦСКА , случилась простая недооценка соперника , сначала разбазарили свои голевые моменты , потом получили "гол раздевалку" , дальше гол после раздевалки и " клиент поплыл"....и КББ видимо забыл , что на финишной прямой РПЛ аутсайдеры зубастее вдвойне .
«Сочи» в 19-м туре РПЛ крупно уступил «Оренбургу» (0:4).
Это самое крупное домашнее поражение в чемпионате России для главного тренера сочинцев Курбана Бердыева.
- Ранее Бердыев четырежды уступал со счетом 0:4 с «Рубином», но на выезде.
- В предыдущем туре «Сочи» победил дома ЦСКА (2:0).
- Бердыев в Сочи с декабря.
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