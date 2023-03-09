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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Арбитр Хацеган: «После матча ЦСКА – «Манчестер Сити» писали, что я продался русским за большие деньги»

    Румынский судья Овидиу Хацеган рассказал о реакции на его работу в матче ЛЧ между ЦСКА и «Манчестер Сити» (1:2) в октябре 2013 года.

    – Игра ЦСКА с «Манчестер Сити» закончилась большим скандалом. Что же случилось тогда на самом деле?

    – Да, я судил эту игру. Получается, это был 2014 год? Нет, 2013-й. Ничего себе, прошло уже 10 лет с той поры. Как же быстро летит время.

    А случилась тогда ситуация, что Яя Туре обиделся на то, что кто-то ему что-то кричал с трибун и потребовал остановить матч.

    – Там было что-то связанное с расизмом? Кажется, ему ухали? С трибун раздавались звуки, напоминающие обезьянье уханье...

    – Да, он хотел из-за этого остановить игру, призывал свою команду покинуть поле.

    – Я так понимаю, решение остановить игру должен был принимать главный арбитр? Почему она не была остановлена?

    – Невозможно каждый раз останавливать матчи, если кто-то кричит с трибун кому-то то, что ему не нравится.

    Мне даже сложно представить, чтобы тогда началось. Тогда ни один футбольный матч не был бы доигран до конца.

    – На следующий день вся английская пресса критиковала работу всей вашей судейской бригады. Не было, наверно, ни одного издания, которое не обвинило бы в расизме...

    – Да, английские журналисты просто разнесли меня тогда, будто я сам тогда не судил игру в поле, а сидел на трибуне стадиона и оскорблял Яя Туре. Он, к слову, тоже сильно обиделся на меня.

    Что только не писали про меня тогда. Что я и продался русским за большие деньги, что я сам поддерживаю расизм. Хотя тот матч «Сити» выиграл и взял три очка.

    – Получилось так, словно, судья УЕФА поддержал расизм?

    – Есть четкие рекомендации от УЕФА, когда нужно останавливать матч. И я им следовал. Судья не может следить за тем, кто и что говорит на трибунах.

    Да, мы можем остановить матч, если погас свет, если кому-то из игроков стало плохо со здоровьем на поле, в крайнем случае, если мы видим, что на трибунах беспорядки, драки, что-то сильно горит и несет физическую угрозу для жизни людей.

    К тому же помимо нашей судейской бригады есть еще делегат УЕФА, есть инспектор УЕФА. Решения об остановке матча принимаются, обычно, совместно.

    – Я слышал, что потом даже тогдашний президент УЕФА Мишель Платини поддержал то решение не останавливать игру и сказал, что оно было правильным?

    – Этот скандал дошел и до самой верхушки УЕФА. Но там все понимали, что любой судья действует строго по регламенту, которого мы должны придерживаться.

    И этот регламент разрабатывается самим же УЕФА.

    – Но в таком случае, как же тогда бороться с расизмом? За это ведь тоже должны наказывать как-то?

    – Проводится специальное расследование, приводятся конкретные доказательства, смотрится видео. После этого принимается решение о наказании.

    Клуб могут обязать провести несколько матчей без зрителей. Или же заплатить крупный денежный штраф. Но это все уже после матча.

    Судья во время игры не может следить за тем, что и кто говорит на трибунах. Хватает основной работы на поле.

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    Источник: «Евро-Футбол»

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    09.03.2023 23:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +966

      Mr Green 10 марта, 02:01

      10 лет прошло, какой смысл это сейчас поднимать?

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      Рейтинг: +10

      dfherjerjerj 10 марта, 01:12

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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 9 марта, 23:26

      англо сакская политика все и всех подмяла.В каждом ищут предателя

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