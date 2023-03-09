Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Арбитр Хацеган: «После матча ЦСКА – «Манчестер Сити» писали, что я продался русским за большие деньги»

Арбитр Хацеган: «После матча ЦСКА – «Манчестер Сити» писали, что я продался русским за большие деньги»

9 марта 2023, 23:12
3

Румынский судья Овидиу Хацеган рассказал о реакции на его работу в матче ЛЧ между ЦСКА и «Манчестер Сити» (1:2) в октябре 2013 года.

– Игра ЦСКА с «Манчестер Сити» закончилась большим скандалом. Что же случилось тогда на самом деле?

– Да, я судил эту игру. Получается, это был 2014 год? Нет, 2013-й. Ничего себе, прошло уже 10 лет с той поры. Как же быстро летит время.

А случилась тогда ситуация, что Яя Туре обиделся на то, что кто-то ему что-то кричал с трибун и потребовал остановить матч.

– Там было что-то связанное с расизмом? Кажется, ему ухали? С трибун раздавались звуки, напоминающие обезьянье уханье...

– Да, он хотел из-за этого остановить игру, призывал свою команду покинуть поле.

– Я так понимаю, решение остановить игру должен был принимать главный арбитр? Почему она не была остановлена?

– Невозможно каждый раз останавливать матчи, если кто-то кричит с трибун кому-то то, что ему не нравится.

Мне даже сложно представить, чтобы тогда началось. Тогда ни один футбольный матч не был бы доигран до конца.

– На следующий день вся английская пресса критиковала работу всей вашей судейской бригады. Не было, наверно, ни одного издания, которое не обвинило бы в расизме...

– Да, английские журналисты просто разнесли меня тогда, будто я сам тогда не судил игру в поле, а сидел на трибуне стадиона и оскорблял Яя Туре. Он, к слову, тоже сильно обиделся на меня.

Что только не писали про меня тогда. Что я и продался русским за большие деньги, что я сам поддерживаю расизм. Хотя тот матч «Сити» выиграл и взял три очка.

– Получилось так, словно, судья УЕФА поддержал расизм?

– Есть четкие рекомендации от УЕФА, когда нужно останавливать матч. И я им следовал. Судья не может следить за тем, кто и что говорит на трибунах.

Да, мы можем остановить матч, если погас свет, если кому-то из игроков стало плохо со здоровьем на поле, в крайнем случае, если мы видим, что на трибунах беспорядки, драки, что-то сильно горит и несет физическую угрозу для жизни людей.

К тому же помимо нашей судейской бригады есть еще делегат УЕФА, есть инспектор УЕФА. Решения об остановке матча принимаются, обычно, совместно.

– Я слышал, что потом даже тогдашний президент УЕФА Мишель Платини поддержал то решение не останавливать игру и сказал, что оно было правильным?

– Этот скандал дошел и до самой верхушки УЕФА. Но там все понимали, что любой судья действует строго по регламенту, которого мы должны придерживаться.

И этот регламент разрабатывается самим же УЕФА.

– Но в таком случае, как же тогда бороться с расизмом? За это ведь тоже должны наказывать как-то?

– Проводится специальное расследование, приводятся конкретные доказательства, смотрится видео. После этого принимается решение о наказании.

Клуб могут обязать провести несколько матчей без зрителей. Или же заплатить крупный денежный штраф. Но это все уже после матча.

Судья во время игры не может следить за тем, что и кто говорит на трибунах. Хватает основной работы на поле.

Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

Еще по теме:
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА 4
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА 1
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА» 15
Источник: «Евро-Футбол»
Лига чемпионов ЦСКА Манчестер Сити Хацеган Овидиу
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1678393599
англо сакская политика все и всех подмяла.В каждом ищут предателя
Ответить
dfherjerjerj
1678399957
Уникальный видeо-pегистpатор с pадaр-дeтектopом, паpктpоникoм, с датчикaми движeния и yдара и кaмеpой зaднeго вида - обeзoпасит и зaщитит от штpафoв и подстав вcегo за пoлцeны (1990 руб.)---------> https://paply.org/vivo
Ответить
Mr Green
1678402918
10 лет прошло, какой смысл это сейчас поднимать?
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
1
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
1
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
5 сентября
1
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
4 сентября
3
Лига чемпионов 2026/27: участники, расписание, формат, фавориты, призовые и где смотреть
3 сентября
1
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
29 августа
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+