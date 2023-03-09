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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Москвичев: «В Европе никто не считает русских врагами. У нас принято искать причины всех проблем на Западе – отвратительное лицемерие»

    Воспитанник «Динамо» Владимир Москвичев рассказал, как в Европе относятся к русским.

    — Ты много бывал в Европе — на турнирах и в отпуске. Ощущал хоть раз какую‑то вражду к русским там?

    — Честно, никогда. Наоборот, казалось, будто к нам относятся по‑особенному — в положительном плане.

    В той же Испании, если брать за последнее время, заходило несколько интересных разговоров с местными. Например, с одной женщиной в кофейне поговорили минут 45. Она поделилась мечтой — увидеть Россию. Это, кстати, к слову об открытости испанцев.

    Потом спрашивала меня про настроения, которые у нас тут, как я вижу ситуацию. Я спрашивал ее отношение — в том числе к русскому народу. В целом, она ничего негативного и агрессивного не говорила. Думаю, она говорила не только от себя, но и от своего ближайшего круга общения.

    — Там никто не считает русских врагами?

    — Из моего личного опыта — нет. С кем доводилось общаться, ни от кого не увидел осуждения в сторону людей из России.

    — Тебя это удивило? Ведь много разговоров в духе: «Европа желает нам зла».

    — Нет, не удивило. Если честно, мне другое непонятно. Это даже не относится ко всей этой ситуации с СВО. Абсолютно не к этому привязано, и не к отношениям с другими странами.

    Мне кажется, у нас в стране своих проблем достаточно, но как‑то принято причины всех трудностей искать где‑то там — на Западе. Словно все нашли проблемы от внешних факторов, а ни в коем случае ни из‑за внутренних причин.

    Это самое отвратительно для меня. Вот это лицемерие.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.03.2023 13:25
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    Комментарии93
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner 9 марта, 19:09

      Москвичев, а что, у нас есть проблемы???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Cleaner 9 марта, 20:09

      Конечно нет и все нам завидуют !!! )

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11528

      alex1951 > VVM1964 10 марта, 17:31

      Иронию оценил...)))
      Cleanera клином вышибает!)))
      Мачо ! Нет ни проблем...надо про него МЕМ)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +346

      crf575757 9 марта, 18:59

      Москвичев бандеровцам продался сволочь!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11528

      alex1951 > crf575757 10 марта, 17:32

      За сколько? Цифру озвучь....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3219

      Эном айс 9 марта, 18:21

      Купился на количество комментов.
      Москвичев отчасти прав, не все желают нашей смерти.
      Отдельное удивление Вите и Алексею Викторовичу..Удивление, но и уважение.. ,бойцы.
      Было бы с кем глаголить, и ,главное, о чём?
      И никакой это не укронациопат , навальнёнок-бездельник, с надеждой не только погадить, но может на этом и подзаработать..
      Не тратьте время. Оно рассудит каким героям -слава, а каким -бесчестие...
      Время- вещь благодарная.

      7
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      ...
      Рейтинг: +11528

      alex1951 > Эном айс 9 марта, 18:57

      Вообще то я Алексей Викторович .если про меня ,то приятно....
      А в целом Бомба - это не политическая трибуна.....Но ,ведь ,как ужас кому хотса раздвинуть границы ,сонного футбола....и вот тогда и поперло...

      1
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      Рейтинг: +11528

      alex1951 9 марта, 18:07

      Это уже какой то COMEDY CLUB....я щас просто усс.....суся!))))

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      Рейтинг: +11528

      alex1951 9 марта, 16:15

      Как говорил Кот Леопольд: Давайте жить дружно....
      В Европе все сволочи...но ,чтобы Европу понять....надо накопить сперва денег,хоть месяц пожить,а потом лишь слюной брызгать.... хотя я прекрасно понимаю Счастливых людей ,вы даже не знаете насколько Х. вы живете.......PS Не все же входят в обойму Пути)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > alex1951 9 марта, 16:21

      В Европе все сволочи.=====Ты в Европе живешь.Так и не определился за кого ты ?

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      Рейтинг: +11528

      alex1951 > dauzhhhhh 9 марта, 16:31

      Начнем с того ,что ты тоже далеко не монгол....
      А насчет сволочей ,это чтобы подыграть и быть в русле...
      А определяться мне не надо ...я за семью ,за внуков...остальное меня не трах-трах....других проблем хватает....

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > alex1951 9 марта, 16:34

      Давайте жить дружно говорил Путя в бундестаге в 2001 году. Дружить предлагал от Лиссабона до Владивостока. Развивать там чего-то думал с ними. В ответ нам нарисовали санкции! А так хотелось дружно пожить...

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      Рейтинг: +11528

      alex1951 > R_a_i_n 9 марта, 16:37

      Но это же ё..б.....политики - ,а я народ....

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > alex1951 9 марта, 16:41

      Эх эти политики...

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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > R_a_i_n 9 марта, 16:45

      в 2001 году.....В ответ нам нарисовали санкции!=======
      Напомнить тебе дятлу с памятью аквариумной рыбки когда санкции начались ? В 2014 когда вы Крым хапнули-отжали -оккупировали.
      А далее после 24.02.22 когда вы Донбасс, часть Херсонской, Запорожской областей хапнули-отжали -оккупировали.Бомбили всю Украину.
      Так что не надо туть миролюбивых изображать )))
      Ты ***** миролюбивая когда на фронт ? Отсосал военкому чтобы туда не поехать--будешь сосать постоянно )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > alex1951 9 марта, 16:49

      а я народ...====
      В Эстонии живешь, за эстонский народ топишь ?
      Или великодержавный русский шовининизм из жопы лезет ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18128

      ilichkadr > dauzhhhhh 9 марта, 16:51

      Ты всё никак не угомонишься? Вот что тебя скажу: вам майданутым более всего придётся заплатить за бесконечное враньё своему народу... и тут уже без скидок. А ведь вы могли сделать хорошо! - отвести войска, разблокировать все платежи, пенсии, дороги, восстановить хоздоговоры, составить план восстановления, разминирования, открыть себя для тех, за кого вы так ратуете...
      Но увы - вы очень боитесь, что эти страшные русскоговорящие Украинцы придут к вам в Киев и спросят за каждую бомбу, за каждый снаряд... и придётся отвечать... потому что за вас так решили...
      Так что дёргай пока не поздно куда-нибудь в резервацию, иначе свои же и порешат!

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      ...
      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > ilichkadr 9 марта, 16:57

      отвести войска,=====
      войска пусть путя отводит..А украинцы на своей земле. Вот оно ВиктОр, вот оно чо.

      0
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      Рейтинг: +11528

      alex1951 > ilichkadr 9 марта, 17:40

      Уважаемый ,есть ***** ,а есть и адекватные украинцы,которые связали себя с Россией на веки вечные...тут есть разница...
      А вот всякое сопливое ,, dauzhhhhh,, по клавишам давить научилась ,а башка то продолжение шеи ,я таких сразу НАХ посылаю.... молод и глуп и не видал больших за ..луп...пусть лупит...у него от этого юношеский оргазм....))))

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > dauzhhhhh 9 марта, 17:41

      Ипанашка, санкции против нас пиндосия начала вводить ещё во время первой мировой! С тех пор каждые 10-15 лет они только дополнялись вполоть до нынешних времён. Но откуда тебе штопанному это знать? Ты дальше методички ни одной книжки не видел. Да и когда тебе? Все твое свободное время тебя побратимы пользуют!

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      Рейтинг: +11528

      alex1951 > dauzhhhhh 9 марта, 17:47

      ЭССР моя родина....но я вне политики ...её стало слишком много...тошнит...
      и мне наср...... моя политика это родные,близкие....а футбол это хобби,не имеющее границ ,так понятней?

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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > alex1951 9 марта, 17:48

      Алекс тебе бы из Эстонии в Россию...Вот где твое...Чо ты там страдаешь в этой Гейропе )))

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      Рейтинг: +11528

      alex1951 > dauzhhhhh 9 марта, 17:50

      Это у тебя Ж...опа....а у меня попочка...))))))))

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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > R_a_i_n 9 марта, 17:52

      вводить ещё во время первой мировой! ====
      Дятел ты еще вторую мировую вспомни.Когда США давила СССР санкциями в виде помощи ленд лизом.)))
      Ты не просто дятел---ты даунодятел )))

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > dauzhhhhh 9 марта, 17:52

      Да ты ж сама шлюшка сбежала в Россию от могилизации и срешь тут сидишь. Не переживай, не долго сидеть тебе.

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      Рейтинг: +11528

      alex1951 > dauzhhhhh 9 марта, 17:52

      А на Х.....? еще лет 5 и ,глядишь,ласты склею....
      Уж ,как нибудь доконаю....среди внуков...не бросят...

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > dauzhhhhh 9 марта, 17:53

      ипанашка, тебе черным по белому написано САНКЦИИ НАЧАЛИ ВВОДИТЬ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ.

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      Рейтинг: +11528

      alex1951 > dauzhhhhh 9 марта, 17:53

      Ладно...хорош вам собачиться .....или после 8 марта не отошли?

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11528

      alex1951 > R_a_i_n 9 марта, 17:55

      )))) Ох ,уж эти горячие русские парни....
      давайте про футбол...

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > alex1951 9 марта, 17:58

      а что про футбол? Футбол на выходных!

      0
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      ...
      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > alex1951 9 марта, 18:05

      глядишь,ласты склею.=====
      В Гейропе ласты склеишь....А надо бы тебе в Расее ...Ты за неё тут жопу рвешь...Родные русские березы тебя ждут.
      -----Ах, русское солнце - великое солнце,
      Корабль-император застыл, как стрела...
      Поручик Голицын, а может вернемся?
      Зачем нам, поручик, чужая земля?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11528

      alex1951 > R_a_i_n 9 марта, 18:09

      Вся жизнь Домино ,толкнули и посыпалось...хотя у всех по разному...увы...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11528

      alex1951 > R_a_i_n 9 марта, 18:11

      ))) значит продолжим душещипательные темы...))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +11528

      alex1951 > dauzhhhhh 9 марта, 18:14

      Я не Голицын,я Львов....и всего лишь мл.сержант ,радист....стукач!)))) А коней на переправе не меняют....
      А ты откуда,только не стесняйся ,я вытерплю...))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > alex1951 9 марта, 18:28

      Депортация тебя из Эстонии как запутинца...Лицо враждебное для Эстонии, поддерживающее вооруженную агрессию против Украины.
      Назад к русским березкам, самогону и соленым огурцам.
      Прочь из загнивающей Гейропы...Корнет Львов )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18128

      ilichkadr > alex1951 9 марта, 18:53

      Согласен. Адекватные украинцы живут на Украине, а вот всякое сопливое ,, dauzhhhhh,, там где лучше. Приходят сюда кнопкотыки - выкидыши украинизации, интеллектом явно не изуродованные, чтобы потусить . В надежде, что за их высеры "ЦПО" какую/никакую гривну на пиво выдаст.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18128

      ilichkadr > dauzhhhhh 9 марта, 18:57

      "украинцы на своей земле."?
      А ты хто, украинец или сочувствующий *****? Где твой схрон/бункер, а dauzhhhhh? Где твои кореша: Миру мир, Нет войне....и прочая шелупень?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11528

      alex1951 > dauzhhhhh 9 марта, 19:17

      Я сексот...ну это только табэ! Ты только Тсссс!
      Я засланный ,работаю на 3 разведки...а здесь я просто вальтом прикидываюсь...у меня полномочия ... ты же дурак понымаешь!
      Я вроде и я ,а вроде и не я!

      2
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      ...
      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > ilichkadr 9 марта, 19:23

      Ты правильно написал --Миру мир, Нет войне.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11528

      alex1951 > dauzhhhhh 9 марта, 20:00

      Полный пипец! Откуда такие слова?
      А ваааащето на сегодня пора угомониться ...
      ***** войной,а обед по расписанию....не вредно!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18128

      ilichkadr > dauzhhhhh 9 марта, 22:22

      Ну, это же ты, Видал Сассун в одном флаконе или я чего-то не досмотрел, а auzhhhhh ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 9 марта, 16:00

      в Прибалтику слетай тебе там все прояснят

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2214

      spam2009 9 марта, 15:48

      в Польшу съезди

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11331

      alp 9 марта, 15:45

      москвичов идиот... ненадо ему давать интервью...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 9 марта, 15:25

      Пётр Великий :
      "Когда Европа начинает корчить рожи и поворачивается к России жопой - значит мы на верном пути. Для величия России это не страшно. Страшно будет Европе, когда Россия повернётся к ней задом. Вот тогда они познают свою истинную ничтожность по сравнению с Величеством России."
      Гыгыгы

      6
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      ...
      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > ПалкоВводецъ (returned) 9 марта, 16:07

      Сам придумал за Петра первого...Типа он так сказал..Гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) > dauzhhhhh 9 марта, 16:40

      Это что тут за вошь кашляет? Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18128

      ilichkadr > dauzhhhhh 9 марта, 16:45

      Так Петру I ещё Мазепа уже из Турции писал покаянные письма с просьбой простить, обещая выдать ему Карла XII, когда тот после разгрома у Лесной и бегства к османам собирался возвращаться в Швецию.

      1
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      ...
      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > ilichkadr 9 марта, 16:53

      Дык до этого 200 лет Русь была под игом монголо татарским. Будем и глубже историю вспоминать ? )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ (returned) 9 марта, 18:00

      я про вошь уже слышал от тебя! Но в данном контексте поддержу и плюсану!

      0
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      ...
      Рейтинг: +18128

      ilichkadr > dauzhhhhh 9 марта, 19:04

      Дык, а после этого? Полюбуйся на своих предков, это не фото монтаж. Это история.
      https://foto-koshkin.livejournal.com/42022.html?ysclid=lf1aro7bjg24316607

      0
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    • ...
      Рейтинг: +344

      dragoff 9 марта, 15:05

      Какой тупой мальчик этот москвичев… У нас в стране тоже к рядовым европейцам относятся ровно, чм-2018 показал, как радушен наш народ. Дело же не в рядовых жителях. Нас душит санкциями их правительство, а считает во всем виноватым Запад - наше правительство, но никак не народ.

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