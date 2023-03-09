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  • Москвичев: «В Европе никто не считает русских врагами. У нас принято искать причины всех проблем на Западе – отвратительное лицемерие»

Москвичев: «В Европе никто не считает русских врагами. У нас принято искать причины всех проблем на Западе – отвратительное лицемерие»

9 марта 2023, 13:25
42

Воспитанник «Динамо» Владимир Москвичев рассказал, как в Европе относятся к русским.

— Ты много бывал в Европе — на турнирах и в отпуске. Ощущал хоть раз какую‑то вражду к русским там?

— Честно, никогда. Наоборот, казалось, будто к нам относятся по‑особенному — в положительном плане.

В той же Испании, если брать за последнее время, заходило несколько интересных разговоров с местными. Например, с одной женщиной в кофейне поговорили минут 45. Она поделилась мечтой — увидеть Россию. Это, кстати, к слову об открытости испанцев.

Потом спрашивала меня про настроения, которые у нас тут, как я вижу ситуацию. Я спрашивал ее отношение — в том числе к русскому народу. В целом, она ничего негативного и агрессивного не говорила. Думаю, она говорила не только от себя, но и от своего ближайшего круга общения.

— Там никто не считает русских врагами?

— Из моего личного опыта — нет. С кем доводилось общаться, ни от кого не увидел осуждения в сторону людей из России.

— Тебя это удивило? Ведь много разговоров в духе: «Европа желает нам зла».

— Нет, не удивило. Если честно, мне другое непонятно. Это даже не относится ко всей этой ситуации с СВО. Абсолютно не к этому привязано, и не к отношениям с другими странами.

Мне кажется, у нас в стране своих проблем достаточно, но как‑то принято причины всех трудностей искать где‑то там — на Западе. Словно все нашли проблемы от внешних факторов, а ни в коем случае ни из‑за внутренних причин.

Это самое отвратительно для меня. Вот это лицемерие.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Москвичев Владимир
Комментарии (42)
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Давид59
1678358992
Как говорил Шерлок Холмс, это же элементарно (Ватсон). Если не сваливать все наши проблемы на Запад, то придётся признать, что наше руководство (президент, правительство) плохо работает. А это значит надо их менять
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neveldomha
1678360119
Да нас обожают в европе. Именно от любви к нам взорвали северный поток, от любви к нам уничтожают памятники воинам освободителям, от любви к нам передают оружие укрофашистам из которого убивают наших ребят, мирных жителей российского Донбасса. Самая большая проблема, мальчик, это их вот такая любовь к нам.
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Rabinovi_ch
1678361519
Володя, не надо путать государство и народ, и на этом строить свои умозаключения.
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dragoon000320
1678361901
да нормально к адекватным русским относятся, сам живу в Европе. Если же человек ведет себя как шовинистическая мразота, то и отношение к нему соответсвующее вне зависимости от его национальности
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R_a_i_n
1678362442
Конечно любят они нас. Сотни лабораторий на наших границах построили от большой любви к нам.
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alp
1678365910
москвичов идиот... ненадо ему давать интервью...
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spam2009
1678366124
в Польшу съезди
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alefreddy
1678366832
в Прибалтику слетай тебе там все прояснят
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alex1951
1678367723
Как говорил Кот Леопольд: Давайте жить дружно.... В Европе все сволочи...но ,чтобы Европу понять....надо накопить сперва денег,хоть месяц пожить,а потом лишь слюной брызгать.... хотя я прекрасно понимаю Счастливых людей ,вы даже не знаете насколько Х. вы живете.......PS Не все же входят в обойму Пути)))
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Эном айс
1678375279
Купился на количество комментов. Москвичев отчасти прав, не все желают нашей смерти. Отдельное удивление Вите и Алексею Викторовичу..Удивление, но и уважение.. ,бойцы. Было бы с кем глаголить, и ,главное, о чём? И никакой это не укронациопат , навальнёнок-бездельник, с надеждой не только погадить, но может на этом и подзаработать.. Не тратьте время. Оно рассудит каким героям -слава, а каким -бесчестие... Время- вещь благодарная.
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