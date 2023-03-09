Москвичев: «В Европе никто не считает русских врагами. У нас принято искать причины всех проблем на Западе – отвратительное лицемерие»

Воспитанник «Динамо» Владимир Москвичев рассказал, как в Европе относятся к русским.

— Ты много бывал в Европе — на турнирах и в отпуске. Ощущал хоть раз какую‑то вражду к русским там?

— Честно, никогда. Наоборот, казалось, будто к нам относятся по‑особенному — в положительном плане.

В той же Испании, если брать за последнее время, заходило несколько интересных разговоров с местными. Например, с одной женщиной в кофейне поговорили минут 45. Она поделилась мечтой — увидеть Россию. Это, кстати, к слову об открытости испанцев.

Потом спрашивала меня про настроения, которые у нас тут, как я вижу ситуацию. Я спрашивал ее отношение — в том числе к русскому народу. В целом, она ничего негативного и агрессивного не говорила. Думаю, она говорила не только от себя, но и от своего ближайшего круга общения.

— Там никто не считает русских врагами?

— Из моего личного опыта — нет. С кем доводилось общаться, ни от кого не увидел осуждения в сторону людей из России.

— Тебя это удивило? Ведь много разговоров в духе: «Европа желает нам зла».

— Нет, не удивило. Если честно, мне другое непонятно. Это даже не относится ко всей этой ситуации с СВО. Абсолютно не к этому привязано, и не к отношениям с другими странами.

Мне кажется, у нас в стране своих проблем достаточно, но как‑то принято причины всех трудностей искать где‑то там — на Западе. Словно все нашли проблемы от внешних факторов, а ни в коем случае ни из‑за внутренних причин.

Это самое отвратительно для меня. Вот это лицемерие.

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