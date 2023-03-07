«У меня нет паузы в карьере». Погребняк рассказал о своем новом увлечении

Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о своей карьере.

«У меня нет паузы в карьере, я в хоккей играю. Отлично играется! Я очень хорош, особенно на пятаке.

Доводилось играть с Мостовым, Жирковым, Бесчастных, Широковым. Они все в порядке!» — сказал Погребняк.

Погребняку 39 лет.

Он не играет с 2021 года.

«Урал» – его последний клуб.

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