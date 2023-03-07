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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «У меня нет паузы в карьере». Погребняк рассказал о своем новом увлечении

    Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о своей карьере.

    «У меня нет паузы в карьере, я в хоккей играю. Отлично играется! Я очень хорош, особенно на пятаке.

    Доводилось играть с Мостовым, Жирковым, Бесчастных, Широковым. Они все в порядке!» — сказал Погребняк.

    • Погребняку 39 лет.
    • Он не играет с 2021 года.
    • «Урал» – его последний клуб.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2023 19:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2470

      serglider 7 марта, 20:21

      Даже не представляю, что будет с этими старперами от хоккея, если завтра Путин начнет играть в гольф, бьюсь об заклад, что все скопом побегут менять хоккейные клюшки на клюшки для гольфа)))

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