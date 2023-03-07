«У меня нет паузы в карьере». Погребняк рассказал о своем новом увлечении

Даже не представляю, что будет с этими старперами от хоккея, если завтра Путин начнет играть в гольф, бьюсь об заклад, что все скопом побегут менять хоккейные клюшки на клюшки для гольфа)))
Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о своей карьере.
«У меня нет паузы в карьере, я в хоккей играю. Отлично играется! Я очень хорош, особенно на пятаке.
Доводилось играть с Мостовым, Жирковым, Бесчастных, Широковым. Они все в порядке!» — сказал Погребняк.
- Погребняку 39 лет.
- Он не играет с 2021 года.
- «Урал» – его последний клуб.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?