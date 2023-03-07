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    В сборной Армении прокомментировали вызов Тикнизяна

    Пресс-атташе сборной Армении Айк Карапетян высказался о дебютном приглашении в национальную команду защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

    «В ближайшее время он получит армянский паспорт и сможет выступать за сборную Армении.

    Мы надеемся, что он дебютирует уже в ближайшем матче с Турцией», – заявил Карапетян.

    • Тикнизян родился в Санкт-Петербурге.
    • В его активе 7 матчей за молодежную сборную России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2023 16:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +354

      BRAZILES 7 марта, 20:32

      пусть играет парень все нормально

      1
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      Рейтинг: +2887

      фанат джигурды 7 марта, 20:10

      Сборной Армении все равно: проигрывать 1:9 или 1:10; 0:5 или 0:6. Вот для такого мудазян подойдёт.

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      Ответить
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      Рейтинг: +92

      Slavan52 7 марта, 18:17

      Опыт пригодится на клубном уровне

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