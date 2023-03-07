В сборной Армении прокомментировали вызов Тикнизяна

Пресс-атташе сборной Армении Айк Карапетян высказался о дебютном приглашении в национальную команду защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«В ближайшее время он получит армянский паспорт и сможет выступать за сборную Армении.

Мы надеемся, что он дебютирует уже в ближайшем матче с Турцией», – заявил Карапетян.

Тикнизян родился в Санкт-Петербурге.

В его активе 7 матчей за молодежную сборную России.

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