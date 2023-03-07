Евсеев: «Галицкий хотел, чтобы за «Краснодар» играло 11 воспитанников, а оказалось, что в «Спартаке» играло 11 россиян»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался об игре «Спартака» при Гильермо Абаскале.

— Как вам нынешний «Спартак»?

— Могу так ответить на ваш вопрос. Галицкий хотел, чтобы у него играло 11 воспитанников, а оказалось, что в «Спартаке» играло 11 россиян.

«Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ после 18 туров.

Отставание от «Зенита» – 8 очков.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?