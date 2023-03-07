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    Какой вы футболист?

    Евсеев: «Галицкий хотел, чтобы за «Краснодар» играло 11 воспитанников, а оказалось, что в «Спартаке» играло 11 россиян»

    Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался об игре «Спартака» при Гильермо Абаскале.

    — Как вам нынешний «Спартак»?

    — Могу так ответить на ваш вопрос. Галицкий хотел, чтобы у него играло 11 воспитанников, а оказалось, что в «Спартаке» играло 11 россиян.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ после 18 туров.
    • Отставание от «Зенита» – 8 очков.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.03.2023 09:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2031

      morgan59 7 марта, 20:27

      Мечта Галицкого уже несколько раз сбывалась. Были игры, когда на поле ФК Краснодар, были только воспитанники футбольной академии Краснодара. Смешнее будет , если в сборной России будут только воспитанники футбольной академии ФК Краснодар. Смех смехом, а в воротах Сафонов, в основе игроки Уткин, Фомин,Комличенко. Так же вызывались в сборную Бородин и Черников. Так что не всё так безнадёжно.

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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 7 марта, 10:37

      и это хорошо но без легионеров трудно в Зине их 10

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 7 марта, 10:36

      И что он этим хотел сказать?

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 7 марта, 10:36

      Отъезд иностранцев даёт шанс нашим молодым игрокам закрепиться в сильных российских клубах. Больше такого шанса не будет. Но, думаю, они этот шанс не используют. Причин много, но главная причина в них самих.

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      Рейтинг: +122

      Назарян 7 марта, 09:41

      не ,,,,,,,,ди Евсей если следил за чемпионатом то в начале 2022 г у Краснодара после отъезда иносранцев играли только свои воспитанники

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      Рейтинг: +67524

      portero > Назарян 7 марта, 10:39

      К сожалению иносранцев опять набрали и лучше от этого не стало...

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > Назарян 7 марта, 10:47

      И Сергей Николаевич прикрыл это недоразумение.
      ЛЮБОЙ может выставить своих воспитанников , но главное конкурентоспособность.

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