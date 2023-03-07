Евсеев: «Галицкий хотел, чтобы за «Краснодар» играло 11 воспитанников, а оказалось, что в «Спартаке» играло 11 россиян»

Мечта Галицкого уже несколько раз сбывалась. Были игры, когда на поле ФК Краснодар, были только воспитанники футбольной академии Краснодара. Смешнее будет , если в сборной России будут только воспитанники футбольной академии ФК Краснодар. Смех смехом, а в воротах Сафонов, в основе игроки Уткин, Фомин,Комличенко. Так же вызывались в сборную Бородин и Черников. Так что не всё так безнадёжно.
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался об игре «Спартака» при Гильермо Абаскале.
— Как вам нынешний «Спартак»?
— Могу так ответить на ваш вопрос. Галицкий хотел, чтобы у него играло 11 воспитанников, а оказалось, что в «Спартаке» играло 11 россиян.
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ после 18 туров.
- Отставание от «Зенита» – 8 очков.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?