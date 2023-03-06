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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Бывшая жена Мамаева: «Павел был для детей как мамочка. Это не мужское поведение, отклонение какое-то»

    Алана Мамаева, экс-супруга бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева, рассказала, как футболист относится к детям.

    – Оказалось, что он очень любит детей. Он начал проводить с ним (Алексом, сыном Аланы от первого брака – прим. «Бомбардира») время, сюсюкаться.

    Мы просто встречались, а он уже проводил с ним время – для меня это было даже странно. Ему это нравилось.

    -Ты радовалась?

    – Да, я радовалась. Меня изначально очень подкупало его отношение к детям. Не только к Алексу, но и к Алисе, когда она родилась.

    Его отношение к детям было для меня сверхненормальным. Он был как мамочка. Я даже думаю, что это отклонение.

    Муж, который убирает какашки, меняет памперсы, стирает трусы, купает, сам гуляет, кормит и укладывает спать. Он забирал детей у няни и говорил: «Я все сделаю сам».

    – Звучит так, будто он отец-мечта.

    – Это кажется, что нормально. Но это ненормально. Это странно. Это не мужское поведение. Нам бы этого хотелось, но мужик есть мужик.

    Многие из них хотят убирать, стирать и купать? Вечером взять на ручки и поиграть – это для мужика нормально.

    • Пара развелась в 2021 году.
    • Павел и Алана были в браке с 2013 года.

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    Источник: Sports.ru

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    06.03.2023 22:48
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +101295

      sv1969 7 марта, 12:47

      Наглухо отбитая(((

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      Рейтинг: +2866

      nemolod 7 марта, 09:39

      От хорошей бабы ни один даже самый плохой мужик не уходит!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +200

      cska1948 7 марта, 09:21

      В этом и есть женский секрет! Муж мало уделяет внимания детям - какой он плохой отец! Муж МНОГО внимания уделяет детям - ну какой он после этого мужик?

      1
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      Рейтинг: +2165

      Dr.Metal 7 марта, 07:39

      Тьфу, неблагодарная тварь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 7 марта, 05:23

      Да она просто ё*нутая.
      Кошка. Таких стирилизовать надо.
      Бедные дети.

      1
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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 7 марта, 04:51

      Теперь понятно почему он от нее убежал, она просто дура, а от таких нужно бежать, Павел хороший был бы отец, но с глупой жить себя не уважать, полностью поддерживаю его решение

      1
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      Рейтинг: +3051

      fakeid 7 марта, 02:58

      капец, как она права

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      Рейтинг: +91

      Inkvizitor@ 7 марта, 02:22

      хочется ей прописать с разворота так чтобы обновились настройки в бошке тупорылой, господи , она же еще это детям дальше прививает

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      Рейтинг: +35

      НедраЧили 7 марта, 00:44

      бедные дети - они наверное после развода ходят в грязных трусах и неубранных какашках с этой мамашей

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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 7 марта, 00:29

      няня все на няне ,как будто пахает сутками что няню надо.там если так и продолжалось дети бы няню называли мамой а ее тетя ,а мамаев видит что мамаша не какой заботы и любви и времени не уделяет детям ,пускай хоть от отца увидят

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