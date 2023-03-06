Бывшая жена Мамаева: «Павел был для детей как мамочка. Это не мужское поведение, отклонение какое-то»

Алана Мамаева, экс-супруга бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева, рассказала, как футболист относится к детям.

– Оказалось, что он очень любит детей. Он начал проводить с ним (Алексом, сыном Аланы от первого брака – прим. «Бомбардира») время, сюсюкаться.

Мы просто встречались, а он уже проводил с ним время – для меня это было даже странно. Ему это нравилось.

-Ты радовалась?

– Да, я радовалась. Меня изначально очень подкупало его отношение к детям. Не только к Алексу, но и к Алисе, когда она родилась.

Его отношение к детям было для меня сверхненормальным. Он был как мамочка. Я даже думаю, что это отклонение.

Муж, который убирает какашки, меняет памперсы, стирает трусы, купает, сам гуляет, кормит и укладывает спать. Он забирал детей у няни и говорил: «Я все сделаю сам».

– Звучит так, будто он отец-мечта.

– Это кажется, что нормально. Но это ненормально. Это странно. Это не мужское поведение. Нам бы этого хотелось, но мужик есть мужик.

Многие из них хотят убирать, стирать и купать? Вечером взять на ручки и поиграть – это для мужика нормально.

Пара развелась в 2021 году.

Павел и Алана были в браке с 2013 года.

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