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  • Бывшая жена Мамаева: «Павел был для детей как мамочка. Это не мужское поведение, отклонение какое-то»

Бывшая жена Мамаева: «Павел был для детей как мамочка. Это не мужское поведение, отклонение какое-то»

6 марта 2023, 22:48
13

Алана Мамаева, экс-супруга бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева, рассказала, как футболист относится к детям.

– Оказалось, что он очень любит детей. Он начал проводить с ним (Алексом, сыном Аланы от первого брака – прим. «Бомбардира») время, сюсюкаться.

Мы просто встречались, а он уже проводил с ним время – для меня это было даже странно. Ему это нравилось.

-Ты радовалась?

– Да, я радовалась. Меня изначально очень подкупало его отношение к детям. Не только к Алексу, но и к Алисе, когда она родилась.

Его отношение к детям было для меня сверхненормальным. Он был как мамочка. Я даже думаю, что это отклонение.

Муж, который убирает какашки, меняет памперсы, стирает трусы, купает, сам гуляет, кормит и укладывает спать. Он забирал детей у няни и говорил: «Я все сделаю сам».

– Звучит так, будто он отец-мечта.

– Это кажется, что нормально. Но это ненормально. Это странно. Это не мужское поведение. Нам бы этого хотелось, но мужик есть мужик.

Многие из них хотят убирать, стирать и купать? Вечером взять на ручки и поиграть – это для мужика нормально.

  • Пара развелась в 2021 году.
  • Павел и Алана были в браке с 2013 года.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел
Комментарии (13)
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Октавиус
1678132477
во чокнутая баба
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Vratarь
1678133492
Если в шапке - почему в шапке; если без шапки - почему без шапки... не баба, а недовольный прапор.
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DeStar
1678133835
бред какой-то. Уж не знала за что обосрать так это выдала? потом скажет " он после тренировок в душ ходил!!, а мужик должен быть потным и вонючим, а у него отдельный шампунь и гель для душа был представляете?!?"
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Plyash
1678135863
Видно было,что баба идиотка,но что бы до такой степени...
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шахта Заполярная
1678137181
Да какая она баба - обычная самка. А Мамаев удивил. Оказался нормальным мужиком.
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Napaleon Banapart
1678138103
..банутая
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Inkvizitor@
1678144959
хочется ей прописать с разворота так чтобы обновились настройки в бошке тупорылой, господи , она же еще это детям дальше прививает
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cska1948
1678170102
В этом и есть женский секрет! Муж мало уделяет внимания детям - какой он плохой отец! Муж МНОГО внимания уделяет детям - ну какой он после этого мужик?
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nemolod
1678171180
От хорошей бабы ни один даже самый плохой мужик не уходит!
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sv1969
1678182461
Наглухо отбитая(((
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