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    «Обсуждаем какую-то навязанную повестку». Билялетдинов – о невызове Дзюбы в сборную

    Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о том, что форварда «Локомотива» Артема Дзюбу не вызвали на мартовский сбор национальной команды.

    «Нужен ли Дзюба сборной России на матчи с Ираком и Ираном? Мы, по-моему, очень много внимания акцентируем на теме Артема Дзюбы.

    Да, он забил три мяча в матче с «Ростовом», но давайте посмотрим, что будет с ним дальше.

    Есть в нашем футболе вещи важнее него. Обсуждаем какую-то навязанную повестку», – считает Билялетдинов.

    • Сборные России и Ирана проведут товарищеский матч 23 марта.
    • Игра российской команды с Ираком пока официально не утверждена.
    • 34-летний Дзюба не играл за сборную с лета 2021 года.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.03.2023 22:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 7 марта, 08:51

      По сути дела Дзюбе нужно просто один мяч забить, чтобы стать лучшим Бомбардиром - никому на хер не нужны и не интересны матчи с Ираном и Ираком

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