«Обсуждаем какую-то навязанную повестку». Билялетдинов – о невызове Дзюбы в сборную

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о том, что форварда «Локомотива» Артема Дзюбу не вызвали на мартовский сбор национальной команды.

«Нужен ли Дзюба сборной России на матчи с Ираком и Ираном? Мы, по-моему, очень много внимания акцентируем на теме Артема Дзюбы.

Да, он забил три мяча в матче с «Ростовом», но давайте посмотрим, что будет с ним дальше.

Есть в нашем футболе вещи важнее него. Обсуждаем какую-то навязанную повестку», – считает Билялетдинов.

Сборные России и Ирана проведут товарищеский матч 23 марта.

Игра российской команды с Ираком пока официально не утверждена.

34-летний Дзюба не играл за сборную с лета 2021 года.

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