«Позор «Сатурну» и всему российскому футболу». Губерниев – о новой работе Широкова

Один говно, а другой ещё говнее.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал «Сатурн» за назначение Романа Широкова генеральным директором клуба.
«Я считаю Романа Широкова абсолютно нерукопожатным персонажем в российском футболе. Поэтому, когда такие люди получают работу – это позор «Сатурну» и всему российскому футболу», – сказал Губерниев.
- Широков после окончания карьеры работал спортивным директором «Химок» и «Динамо».
- «Сатурн» выступает во Второй лиге.
- Широков играл за «Сатурн» в 2005 году.
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