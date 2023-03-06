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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Позор «Сатурну» и всему российскому футболу». Губерниев – о новой работе Широкова

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал «Сатурн» за назначение Романа Широкова генеральным директором клуба.

    «Я считаю Романа Широкова абсолютно нерукопожатным персонажем в российском футболе. Поэтому, когда такие люди получают работу – это позор «Сатурну» и всему российскому футболу», – сказал Губерниев.

    • Широков после окончания карьеры работал спортивным директором «Химок» и «Динамо».
    • «Сатурн» выступает во Второй лиге.
    • Широков играл за «Сатурн» в 2005 году.

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    Источник: Metaratings

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    06.03.2023 19:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6135

      rash1959 6 марта, 21:13

      Один говно, а другой ещё говнее.

      2
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      Рейтинг: +857

      sined1951 6 марта, 21:01

      Тебя, придурка, ненавидят все болельщики футбола. Так что сиди тихо и не тявкай, продолжай лизать жопу начальству.

      1
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      Рейтинг: +767

      Болотоход 6 марта, 20:01

      прав.

      0
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      Рейтинг: +2935

      Play 6 марта, 19:57

      Такое г*вно как Губерниев, столько лет работает на центральном канале и ничего, не сгорели от позора ещё.

      5
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      Рейтинг: +1082

      SpartakMoskwa > Play 6 марта, 20:08

      Губерниев конечно говно еще то, но он ангел по сравнение с этим полупокером Широковым

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      Рейтинг: +1242

      mama1991 > SpartakMoskwa 6 марта, 20:12

      это не широков полупокер, а вся система. как дети вы ей богу.....

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      Рейтинг: +550

      Жентус > Play 6 марта, 20:30

      Губерниев, кстати, реально позор нашего медиа. Сколько людей от него воротит, а его все равно везде пихают. Уж, хотя бы в биатлоне своем сидел, нет, в футбол приперся.

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      Рейтинг: +1440

      balam > Play 7 марта, 07:29

      полиграф полиграфыч губа.даже похож

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