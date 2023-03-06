В «Оренбурге» рассказали о несостоявшихся переходах Думбия и Ари

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что в клубе могли оказаться форварды Сейду Думбия и Ари.

«Года три назад мы чуть не взяли Думбию. У меня даже оффер с условиями был. Он тогда играл в Швейцарии.

Я даже Слуцкому звонил, спрашивал мнение. Он сказал: «Дим, если вы его выкатите на поле, то он забьет. Но выкатить его – тоже задача».

Слуцкий рассказывал истории из ЦСКА. Условно, Думбия мог неделю не тренироваться, но его выкатывали на поле, и он забивал. Мы тогда что-то не рискнули.

На каком-то определенном этапе обсуждали Ари. Это было, насколько помню, перед прошлым сезоном. Он тогда уже играл за свой клуб в Бразилии и поехал бы в Россию, был готов. Но что-то не срослось», – сказал Андреев.

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона-2015/16.

Суммарно форвард провел за московскую команду 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 ассистов.

Ари поиграл за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар».

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