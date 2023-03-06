Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    В «Оренбурге» рассказали о несостоявшихся переходах Думбия и Ари

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что в клубе могли оказаться форварды Сейду Думбия и Ари.

    «Года три назад мы чуть не взяли Думбию. У меня даже оффер с условиями был. Он тогда играл в Швейцарии.

    Я даже Слуцкому звонил, спрашивал мнение. Он сказал: «Дим, если вы его выкатите на поле, то он забьет. Но выкатить его – тоже задача».

    Слуцкий рассказывал истории из ЦСКА. Условно, Думбия мог неделю не тренироваться, но его выкатывали на поле, и он забивал. Мы тогда что-то не рискнули.

    На каком-то определенном этапе обсуждали Ари. Это было, насколько помню, перед прошлым сезоном. Он тогда уже играл за свой клуб в Бразилии и поехал бы в Россию, был готов. Но что-то не срослось», – сказал Андреев.

    • Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона-2015/16.
    • Суммарно форвард провел за московскую команду 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 ассистов.
    • Ари поиграл за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар».

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Новости по теме
    РФС назначил судей на ЦСКА – «Зенит» и другие матчи 20-го тура РПЛ 9
    Игрок «Локомотива» превосходит Малкома и Промеса по участию в ударах после сольных проходов 1
    Ари назвал преимущества получения российского гражданства 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2023 13:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11