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    Комличенко: «Мне неинтересно, вызовут ли Дзюбу в сборную»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в очном матче (1:3). У него хет-трик.

    — В порядке ли Дзюба?

    — Ну, раз забил, то, наверное. Что еще должен делать нападающий?

    — Как думаете, вызовут ли вас в сборную?

    — Не знаю.

    — А Дзюбу?

    — Не знаю, вызовут ли Дзюбу. Мне это даже неинтересно.

    • Дзюба не играл за сборную с 2021 года.
    • Игрок пересек отметку в 150 голов в РПЛ.
    • Контракт Дзюбы с «Локо» действует до лета.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    05.03.2023 09:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1242

      mama1991 5 марта, 13:11

      ни комличенко, ни дзюба, ни сборная ща ваще не актуальны....

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