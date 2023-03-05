Комличенко: «Мне неинтересно, вызовут ли Дзюбу в сборную»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в очном матче (1:3). У него хет-трик.
— В порядке ли Дзюба?
— Ну, раз забил, то, наверное. Что еще должен делать нападающий?
— Как думаете, вызовут ли вас в сборную?
— Не знаю.
— А Дзюбу?
— Не знаю, вызовут ли Дзюбу. Мне это даже неинтересно.
- Дзюба не играл за сборную с 2021 года.
- Игрок пересек отметку в 150 голов в РПЛ.
- Контракт Дзюбы с «Локо» действует до лета.
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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»