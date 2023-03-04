Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске

Тиаго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, спустя неделю после инцидента рассказал, как игрок воспринял брошенный банан в Ульяновске во время кубкового матча против «Волги» (3:0).

«Ситуация с выброшенным на поле бананом никак не повлияла на настрой Вендела и его желание усердно работать, приносить пользу «Зениту». Хотя это и может раздражать, Вендел достаточно силен ментально, чтобы черпать из этого силу, а не позволять той неприятной ситуации сломить его. Также очень важно показать этому тупому меньшинству, что такие идиотские действия не должны и не могут победить», – сказал агент.

Болельщика, который бросил банан, до сих пор не нашли.

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