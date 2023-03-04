Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»

Нельзя сказать что преимущество в этом матче было на стороне Локомотива но мячи методично влетали в ворота Ростова.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подытожил матч 18-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3).
«В ключевые моменты перед голами «Локомотива» у нас были моменты. Все говорят, как и есть: не забиваешь ты – забивают тебе», – сказал Карпин.
- Хет-трик оформил бывший игрок Карпина в «Спартаке» Артем Дзюба.
- «Локомотив» поднялся на 13-е место.
- «Ростов» идет 3-м.
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