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    Какой вы футболист?

    Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подытожил матч 18-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3).

    «В ключевые моменты перед голами «Локомотива» у нас были моменты. Все говорят, как и есть: не забиваешь ты – забивают тебе», – сказал Карпин.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    04.03.2023 22:31
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 5 марта, 11:19

      Нельзя сказать что преимущество в этом матче было на стороне Локомотива но мячи методично влетали в ворота Ростова.

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 5 марта, 09:16

      Как всегда ни бэ, ни мэ.
      Вроде он не тренер, а так ..... мимо проходил, и от него ничего не зависит.

      0
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      Рейтинг: +307

      bomilazdeshnii 5 марта, 09:12

      Жаль, конечно, Ростов, но это еговеличество ФУТБОЛ. Ростову успехов.

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      Рейтинг: +5417

      neim 5 марта, 02:49

      ... " Карпин прокомментировал " ...
      А про себя наверное матюгнулся :
      Опять этот Дзюба (и заскрипел зубами).

      0
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 4 марта, 23:14

      Валера умеет держать удар, и всё это собачье гавканье не выбьет его из колеи. Уверен!!!

      5
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 4 марта, 22:47

      Пудель!!!! Ну согласись, ты был физруком, и им остался.....тебя тащили судьи с пенальтями, на твоём дельфине Комличенко, как только этого нет, тебя разносят по полной программе.....

      2
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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > Красногвардейчик 5 марта, 08:47

      Карпин хороший тренер ! Это вы москали всё вечно меняете! Всегда вам вс не нравится!

      0
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > minaev23 5 марта, 09:01

      А ты кахол штоле?))

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > Красногвардейчик 5 марта, 09:12

      правильно писать какуль

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > sochi-2013 5 марта, 09:26

      Рагуль)) или бандерлог))

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > sochi-2013 5 марта, 09:30

      Тогда уж рагуля)) или бан.дер. лог)

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 22:43

      Что ты за тренер, Валера, еще сборную тебе доверили, с которой ты все профукал. Бегает по полю какая-то дворовая шайка-лейка. Они что, спортшколу не кончали?

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > paracetamol 5 марта, 00:12

      Чего он профукал? Это поляки играть отказались.

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > paracetamol 5 марта, 07:23

      Что со сборной профукал Валера?

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      Рейтинг: +840

      АКМ-74У 4 марта, 22:38

      Ростов вообще в этом календарном году очень плох, что сегодня, что в двух кубковых матчах. На зимних сборах чем занимались?

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      Рейтинг: +1209

      Серёга Краснодарский > АКМ-74У 4 марта, 22:40

      Сливают наверное тренера.Валера добыковался

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