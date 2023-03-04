Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подытожил матч 18-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3).

«В ключевые моменты перед голами «Локомотива» у нас были моменты. Все говорят, как и есть: не забиваешь ты – забивают тебе», – сказал Карпин.

Хет-трик оформил бывший игрок Карпина в «Спартаке» Артем Дзюба.

«Локомотив» поднялся на 13-е место.

«Ростов» идет 3-м.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!