Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал хет-трик форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

«Молодые игроки «Локомотива» не могут ничего сделать на поле. Выходит пенсионер и разрывает «Ростов». Большие вопросы к молодежи», – сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

Это был дебют Дзюбы в «Локо» в РПЛ.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!