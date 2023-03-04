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    Какой вы футболист?

    Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал хет-трик форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

    «Молодые игроки «Локомотива» не могут ничего сделать на поле. Выходит пенсионер и разрывает «Ростов». Большие вопросы к молодежи», – сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Это был дебют Дзюбы в «Локо» в РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 21:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +353

      eugen-han 4 марта, 22:43

      Если бы не молодёжь, то не было бы никакого хет-трика. Дзюба сам по себе игрок зависимый.

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