«Скоро!». Юран – о возвращении к работе в РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, когда он будет работать в российской Премьер-лиге.

«Когда вернусь в РПЛ и начну побеждать? Скоро! Скоро и мы начнeм побеждать там.

Есть ли у «Химок» шанс остаться в РПЛ? Я тут ни при чeм», – заявил Юран.

Тренера уволили из «Химок» в августе 2022 года.

Он говорил, что до Нового года возглавит команду из РПЛ.

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