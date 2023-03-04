«Скоро!». Юран – о возвращении к работе в РПЛ

Я когда-то это слышал а точно после увольнения что скоро много будет тренировать в РПЛ ))
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, когда он будет работать в российской Премьер-лиге.
«Когда вернусь в РПЛ и начну побеждать? Скоро! Скоро и мы начнeм побеждать там.
Есть ли у «Химок» шанс остаться в РПЛ? Я тут ни при чeм», – заявил Юран.
- Тренера уволили из «Химок» в августе 2022 года.
- Он говорил, что до Нового года возглавит команду из РПЛ.
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