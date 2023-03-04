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    Какой вы футболист?

    «Скоро!». Юран – о возвращении к работе в РПЛ

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, когда он будет работать в российской Премьер-лиге.

    «Когда вернусь в РПЛ и начну побеждать? Скоро! Скоро и мы начнeм побеждать там.

    Есть ли у «Химок» шанс остаться в РПЛ? Я тут ни при чeм», – заявил Юран.

    • Тренера уволили из «Химок» в августе 2022 года.
    • Он говорил, что до Нового года возглавит команду из РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2023 14:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. 4 марта, 16:41

      Я когда-то это слышал а точно после увольнения что скоро много будет тренировать в РПЛ ))

      0
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      Рейтинг: +449

      aldo conte 4 марта, 16:07

      Серега, ждём!

      0
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      Рейтинг: +5417

      neim 4 марта, 15:12

      Да уж, языком болтать, не мешки ворочать.

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