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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Слуцкий: «Кокорин – положительный герой романа. Его особо нечего хейтить»

    Экс-тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.

    – Чему учит история Кокорина?

    – Ничему, это индивидуальная история. Я буду защищать Кокорина в личном плане. Он очень много занимается благотворительностью, очень, хотя это не афишировал. Он очень безотказный парень, очень добрый.

    Нельзя в этой жизни быть инфантильным. Все решения нужно принимать самому, а не плыть по течению.

    Его особо нечего хейтить. Он не реализовал свой талант, но он сам от этого страдает в какой-то степени, если страдает.

    Все равно Кокорин – большущий игрок, его есть за что уважать. Все тренеры в него влюблялись и просто были очарованы его талантом.

    По мне он – положительный герой романа. Мне очень жаль, что так сложились обстоятельства, что его так выставляют в СМИ.

    – А как вы отнеслись к фразе про то, что каждый нормальный мужчина должен посидеть в тюрьме?

    – Я никак на это не отреагировал. Я его хорошо знаю и понимаю, что он имел в виду. Косноязычие и неумение правильно выразить свою мысль – единственное, за что ему должно было прилететь в этой истории.

    Что он имел в виду – перевожу на русский язык. Если уж в его жизни выпала такая ситуация, то эту ситуацию каждый мужчина и он должен был вынести с честью.

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    Источник: Sports.ru

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    04.03.2023 10:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 12:31

      Кокорин игрок в прошлом, как и Слуцкий тренер в прошлом. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +3913

      Ziklop 4 марта, 12:14

      слуцкер у тебя было более подходящее слово: "гавно" ты , а для кокоши гавно это комплимент!

      2
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      Рейтинг: +3218

      Эном айс 4 марта, 11:55

      Чацкий, в натуре..)
      "Я странен, а не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож."(с)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 4 марта, 11:45

      Только уж очень тупой ...

      2
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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata 4 марта, 11:30

      Кто только этот роман читать будет - макулатура (((

      1
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      Рейтинг: +511

      эд100 4 марта, 11:19

      эх Лёня,,, (испанский стыд)

      1
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      Рейтинг: +1362

      Taps 4 марта, 11:02

      Слуцкий такой же дятел как и коко.
      Упал очень низко.

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