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  • Слуцкий: «Кокорин – положительный герой романа. Его особо нечего хейтить»

Слуцкий: «Кокорин – положительный герой романа. Его особо нечего хейтить»

4 марта 2023, 10:37
6

Экс-тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.

– Чему учит история Кокорина?

– Ничему, это индивидуальная история. Я буду защищать Кокорина в личном плане. Он очень много занимается благотворительностью, очень, хотя это не афишировал. Он очень безотказный парень, очень добрый.

Нельзя в этой жизни быть инфантильным. Все решения нужно принимать самому, а не плыть по течению.

Его особо нечего хейтить. Он не реализовал свой талант, но он сам от этого страдает в какой-то степени, если страдает.

Все равно Кокорин – большущий игрок, его есть за что уважать. Все тренеры в него влюблялись и просто были очарованы его талантом.

По мне он – положительный герой романа. Мне очень жаль, что так сложились обстоятельства, что его так выставляют в СМИ.

– А как вы отнеслись к фразе про то, что каждый нормальный мужчина должен посидеть в тюрьме?

– Я никак на это не отреагировал. Я его хорошо знаю и понимаю, что он имел в виду. Косноязычие и неумение правильно выразить свою мысль – единственное, за что ему должно было прилететь в этой истории.

Что он имел в виду – перевожу на русский язык. Если уж в его жизни выпала такая ситуация, то эту ситуацию каждый мужчина и он должен был вынести с честью.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Кокорин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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Taps
1677916937
Слуцкий такой же дятел как и коко. Упал очень низко.
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эд100
1677917983
эх Лёня,,, (испанский стыд)
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Persona_non_Grata
1677918602
Кто только этот роман читать будет - макулатура (((
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MaxRnD
1677919535
Только уж очень тупой ...
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Эном айс
1677920159
Чацкий, в натуре..) "Я странен, а не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож."(с)
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Ziklop
1677921276
слуцкер у тебя было более подходящее слово: "гавно" ты , а для кокоши гавно это комплимент!
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