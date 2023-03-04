Слуцкий: «Кокорин – положительный герой романа. Его особо нечего хейтить»

Экс-тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.
– Чему учит история Кокорина?
– Ничему, это индивидуальная история. Я буду защищать Кокорина в личном плане. Он очень много занимается благотворительностью, очень, хотя это не афишировал. Он очень безотказный парень, очень добрый.
Нельзя в этой жизни быть инфантильным. Все решения нужно принимать самому, а не плыть по течению.
Его особо нечего хейтить. Он не реализовал свой талант, но он сам от этого страдает в какой-то степени, если страдает.
Все равно Кокорин – большущий игрок, его есть за что уважать. Все тренеры в него влюблялись и просто были очарованы его талантом.
По мне он – положительный герой романа. Мне очень жаль, что так сложились обстоятельства, что его так выставляют в СМИ.
– А как вы отнеслись к фразе про то, что каждый нормальный мужчина должен посидеть в тюрьме?
– Я никак на это не отреагировал. Я его хорошо знаю и понимаю, что он имел в виду. Косноязычие и неумение правильно выразить свою мысль – единственное, за что ему должно было прилететь в этой истории.
Что он имел в виду – перевожу на русский язык. Если уж в его жизни выпала такая ситуация, то эту ситуацию каждый мужчина и он должен был вынести с честью.
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