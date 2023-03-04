«Брайтон» продлил контракт с Кайседо. Зимой его не продали «Челси» и «Арсеналу»

«Брайтон» объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Мойзесом Кайседо.

Стороны подписали контракт до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

В январе эквадорец был близок к смене команды, но его не отпустили в «Челси» и «Арсенал».

21-летний Кайседо выступает за «Брайтон» с зимы 2022 года.

В этом сезоне хавбек провел 25 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Его рыночная стоимость – 38 миллионов евро.

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