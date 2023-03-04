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    «Брайтон» продлил контракт с Кайседо. Зимой его не продали «Челси» и «Арсеналу»

    «Брайтон» объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Мойзесом Кайседо.

    Стороны подписали контракт до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

    В январе эквадорец был близок к смене команды, но его не отпустили в «Челси» и «Арсенал».

    • 21-летний Кайседо выступает за «Брайтон» с зимы 2022 года.
    • В этом сезоне хавбек провел 25 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 38 миллионов евро.

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    Источник: сайт «Брайтона»

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    04.03.2023 09:56
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