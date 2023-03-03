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    Какой вы футболист?

    «Ерохин держал Промеса, чтобы его били»: Зарема рада, что апелляция «Зенита» в CAS провалилась

    Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала неудачу «Зенита» в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

    • Петербуржцы не смогли сократить дисквалификации своих игроков за драку в ноябрьском кубковом матче со «Спартаком».

    «Я вообще не понимаю, на что «Зенит» рассчитывает. Они как в стране волшебника изумрудного города, только в своих блекло-голубых цветах. У нормальных людей очков нет, они реальность видят таковой, какая она есть, а именно: Родригао распускает своих длинные ноги, Александр Ерохин держит Квинси Промеса, чтобы игроки «Зенита» били его. Я очень рада , что Карнавала не будет!» – сказала Салихова.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    03.03.2023 22:48
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 4 марта, 13:38

      Карнавал им надо в очной встрече устроить)

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata 4 марта, 11:46

      Браво !!! - " туды их в качель " !!! )))

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 11:01

      Мало били. Надо было еще за раненного кузена добавить!

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 4 марта, 10:37

      Ах , Зарема , ах наша Красавица !!!
      Сейчас вся гопота питерская , с набитыми ртами и анусами, с кастрюльками и бармалеюшками накинутся на неё.
      Дерзайте молодчики, ваши вопли гы-гы-гы от бессилия, радуют ухо.

      3
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > Алексей З 4 марта, 10:48

      Пока молодые хрюкающие кобелята и ты старый пёс набежали на защиту своей учки ))) Вот и носитесь по жизни как большая собачья свадьба .

      1
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 09:51

      Фердуниха всё хрюкает. Её уже от корыта отлучили. а привычка осталась. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +758

      rac531 4 марта, 09:34

      Клубу нужно было одновремено с обращением в CAS, написать жалостливую петицию в ЛГБТ и Международную конфедерацию сексуальных меньшинств.
      Впрочем, господа Д,ЮКОВ и МЕДВЕДЕВ еще не поздно)

      2
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > rac531 4 марта, 10:46

      Обязательно напишут жалобу на прокладочных к/б идерастов . Может их приструнят контролирующие их организации .

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      Рейтинг: +1455

      Freyd 4 марта, 09:16

      Снова ткнули зинок мордами в помойку!!!

      2
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 4 марта, 00:51

      Когда у базы в тарасофке крикнуть "Зенит" из-за забора начинает яростно лаять какая-то ушастая башкирская собачонка .

      7
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      Рейтинг: +511

      эд100 > Barmaleushka 4 марта, 02:27

      когда зенит обосрался в САS, первым вылизывать им задницы ринулся Barmaleushka...

      5
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      Рейтинг: +1702

      22 raza chemp > Barmaleushka 4 марта, 07:55

      Как только рыжая залает , сразу же на лай вылезают псы типо тебя

      4
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      Рейтинг: +758

      rac531 > Barmaleushka 4 марта, 09:31

      Это оскорбление по национальному признаку или типичное нацистское мышление?
      Странно, что модераторы пропускают нацистские лозунги

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > эд100 4 марта, 10:37

      Каким образом обосрался ? И что в твоём понимании вылизывать задницы затупок ?
      Хватит слюнями брызгать бесноватый фантазёр !

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > rac531 4 марта, 10:43

      Ты хоть научись осознавать то , что ты тут ******* лютую несёшь.)))

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 4 марта, 11:42

      Ну ты то не осознаешь за собой, кстати приплетать национальность действительно не к чему, а то кто ни будь действительно напишет жалобу и вот тогда могут подключиться контролирующие организации, впрочем не исключено что ты и сам "сексот" )))

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