«Ерохин держал Промеса, чтобы его били»: Зарема рада, что апелляция «Зенита» в CAS провалилась

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала неудачу «Зенита» в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Петербуржцы не смогли сократить дисквалификации своих игроков за драку в ноябрьском кубковом матче со «Спартаком».

«Я вообще не понимаю, на что «Зенит» рассчитывает. Они как в стране волшебника изумрудного города, только в своих блекло-голубых цветах. У нормальных людей очков нет, они реальность видят таковой, какая она есть, а именно: Родригао распускает своих длинные ноги, Александр Ерохин держит Квинси Промеса, чтобы игроки «Зенита» били его. Я очень рада , что Карнавала не будет!» – сказала Салихова.

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