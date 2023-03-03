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  • «Ерохин держал Промеса, чтобы его били»: Зарема рада, что апелляция «Зенита» в CAS провалилась

«Ерохин держал Промеса, чтобы его били»: Зарема рада, что апелляция «Зенита» в CAS провалилась

3 марта 2023, 22:48
4

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала неудачу «Зенита» в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

  • Петербуржцы не смогли сократить дисквалификации своих игроков за драку в ноябрьском кубковом матче со «Спартаком».

«Я вообще не понимаю, на что «Зенит» рассчитывает. Они как в стране волшебника изумрудного города, только в своих блекло-голубых цветах. У нормальных людей очков нет, они реальность видят таковой, какая она есть, а именно: Родригао распускает своих длинные ноги, Александр Ерохин держит Квинси Промеса, чтобы игроки «Зенита» били его. Я очень рада , что Карнавала не будет!» – сказала Салихова.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ерохин Александр Промес Квинси Салихова Зарема
Комментарии (4)
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Freyd
1677910561
Снова ткнули зинок мордами в помойку!!!
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paracetamol
1677916871
Мало били. Надо было еще за раненного кузена добавить!
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Persona_non_Grata
1677919606
Браво !!! - " туды их в качель " !!! )))
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NewLife
1677926288
Карнавал им надо в очной встрече устроить)
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