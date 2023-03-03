Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Почему на футболе он есть, а на других видах спорта нет?». Джикия призвал убрать Fan ID

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о проблеме введения Fan ID на российских стадионах.

    – На матче с «Уралом» ожидается порядке 5-6 тысяч болельщиков. Ты, как капитан команды, общался с болельщиками?

    – Всегда на связи, да.

    – Они не будут ходить категорически?

    – Да. Позиция.

    – Как клубу быть в такой ситуации, если не домашние матчи будут приходить на 5-6 тысяч?

    – Понятное дело, что клубу от этого нехорошо. Футболистам от этого нехорошо.

    – Но что делать?

    – Мы со своей стороны выйдем играть. Хоть один человек если будет, мы выйдем играть. Будет больше людей – конечно, это приятно.

    Приятно, когда трибуны гонят, поддерживают, орут. Реально этого не хватает. Но таковы реалии, что поделать.

    – Ты видишь выход из этой ситуации?

    – Выход? Ну да, наверное, вижу. Убрать этот Fan ID. Почему на футболе есть, а, условно, на других [видах спорта] – нет?

    На других, где собирается больше 5 тысяч, такого нет. С чем это связано? Почему это так происходит?

    • Fan ID начали оформлять с июля.
    • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

    Новости по теме
    Джикия прокомментировал упущенную победу «Спартака» в игре с «Уралом»
    Джикия не видит проблемы, что «Спартак» в трех матчах подряд пропустил 2 гола 5
    Джикия ответил, является ли Промес легендой «Спартака» 9
    Источник: «Коммент.Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2023 14:25
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 3 марта, 17:48

      Другие виды спорта проходят без эксцессов и не то что футбол, где пьяное быдло на трибунах от которых обычно слышан мат перемат и сидите в своих пабах бухайте и сдохните от разрыва печени в 35-40 лет, а мне с ребенком и женой по кайфу сидеть, переживать и смотреть футбол на трибуне

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК > Skull_Boy 3 марта, 18:22

      Смешной !
      Ты бы , в 90 х походил бы на трибуну.Такое было !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6081

      Enter2006 > Skull_Boy 3 марта, 18:31

      Видимо Вы редко посещали стадионы. Если мат-перемат не устраивает, можете сразу каждого 2ого игрока и представителей тренерского состава из поля удалять. Зачастую когда рядом сидел с "лавкой" запасных, уши в трубочку сворачивались, безо всяких болельщиков.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10576

      ivany4 > САДЫЧОК 3 марта, 18:39

      И в чем гордость или бахвальство???
      В том что сам рос с быдлом, теперь и других буду так "растить"???
      Я и в 70-х на футбол ходил, и дядьки рядом пиво из 3-х литровок банок пили, и дети рядом сидели, и никому, ни за что стыдно не было. И болели, и поддерживали команды, и все без мата, мордобоя. Вот тогда действительно на футбол ходили, а не тусоваться на трибунах.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10576

      ivany4 > Enter2006 3 марта, 18:45

      Все зависело от тренера и игроков. Матерились, в пол голоса, и оглядывались.
      А вот когда перестройка началась, то это стало нормой жизни. Если позволять, то можно все. А если добровольно-принудительно запрещать, то можно и в нормальных условиях смотреть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2470

      serglider > Skull_Boy 3 марта, 19:22

      При чем тут бухло, мат-перемат и Fan ID? Есть статья за распитие и нецензурную брань в общественных местах - привлекайте нарушителей! В чем проблема? В стране миллионы полицейских, росгвардейцев, чоповцев, не считая прокурорских, судейских, военных, фээсбешников и прочих... Давайте тем кто скандалит в такси, запретим на них ездить, кто в магазине себя неподобающе ведет - пусть ходит на рынок и далее по списку)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2470

      serglider > ivany4 3 марта, 19:30

      Не порите чушь! Мат был всегда и практически везде. Ходили байки, что сам, знаменитый комментатор СССР Озеров, в прямом эфире матюгнулся и... был на несколько лет отстранен от эфира. Если вы так чувствительны к мату, надевайте наушники! Спорт это азарт, эмоции - которые выплескиваются наружу! Люди по-этому и ходят на матчи, что тут можно оттянуться, проораться, выплеснуть свои эмоции не боясь и не стесняясь. А вы предлагаете сделать из футбола - консерваторию!)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy > serglider 3 марта, 19:37

      Если для тебя мат это норма в использовании полемики поздравляю ты оно и есть самое диванное тупое быдло с пойлом для свиней разливухой в руках и дальше не интересно, а если брать меня, то мои родители и окружающие при мне за 25 лет моей жизни ни разу в диалоге с кем то или со мной не использовали мат, деградируй и превращайся в животное дальше, а потом вы ноете почему вас никто никуда не впускают, если вы ведете себя хуже шимпанзе из вольера

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10576

      ivany4 > serglider 3 марта, 20:11

      А я всегда ходил на футбол с людьми, которые нормальными словами могли оценить красоту игры, действия футболистов. Или наоборот, так выразить свое мнение о действиях футболиста, что над ним весь стадион смеялся.
      Много ли Озеров после этого в эфире "оплошностей" допустил? Действия дали результат.
      Вы правы, есть статья за мат. Теперь есть цифровая фиксация нарушения. Так же как в такси или в магазине. То есть весь ваш "протест" против ID заключается в требовании нарушения норм поведения, но при этом штрафы пусть клубы платят.
      Какой-то детский сад штаны на лямках, а не рассуждения взрослого человека. Заметьте, мы еще не касались вопросов безопасности.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6081

      Enter2006 3 марта, 17:34

      Вся Москва утыкана уже камерами, и на стадионах тоже и без этого Fan ID.
      Чинуши уже не знают как бюджет своровать вот и придумывают бредовые идеи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10576

      ivany4 3 марта, 16:31

      Скорее всего буду в одиночестве, но считаю, что пустые трибуны это тупость и высокомерие болельщиков.
      Свою значимость и порядочность нужно было показывать раньше. Но нет, мы будем громко скандировать матерные кричалки, кидать бананы, сжигать флаги, запускать на поле петарды и фаеры, и т.д и т.п. При этом плевать, что соседу рядом плохо от этого. Нам нужно разрядиться. А не нравится, пусть сосед дома сидит. Вот теперь сосед ходит, а другие дома сидят.
      Ну а по-поводу, что "меня оцифровали" и посчитали, то это полная чушь. Если помните, с 17 года, перед ЧМ, начала работать система по распознаванию лиц и сравнение их с базой данных.По данным МВД, скорость и раскрываемость преступлений в 19 году выросла на ~ 13 -15 %%. Раз побывавший в Москве,

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10576

      ivany4 > ivany4 3 марта, 16:33

      с 2020 года, процентов на 98 попал в базу данных.
      Но у каждого свое мнение в этом вопросе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11331

      alp 3 марта, 16:18

      поддерживаю.. Уж коли есть такая надобность, пусть всех оцифровывают. Хочешь на футбол или в театр, заведи себе фанайди..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10576

      ivany4 > alp 3 марта, 16:35

      Для этого уже существует цифровой паспорт, цифровые водительские права и цифровая ПТС.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК > ivany4 3 марта, 18:24

      ...как раз , таки , не для этого !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33530

      oyabun 3 марта, 15:20

      Инерция мышления это называется. Как у нас повелось во власти кивать на то что дескать "в цивилизованных странах Запада" давно и повсеместно применяется то или другое (в данном случае Fan ID), значит и у нас дожно быть. Попугайничаем. Меж тем с год уже везде наверху провозглашается что у нас "свой курс, своя самобытность, культура и т.д.". Тем не менее продолжаем копировать, хотя нам же во вред.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > oyabun 3 марта, 15:28

      Да уж - лучше бы в чем хорошем копировали !(

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > oyabun 3 марта, 15:59

      Очень много на верху любителей пармезана у нас.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5417

      neim > oyabun 3 марта, 16:21

      А английские клубы тоже во вред отстраняли от еврокубков ? Мера не популярная была, однако ситуацию за 5 лет выправили, массовые беспорядки прекратились.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 3 марта, 15:16

      Джикия , меня читает !
      Я , уже год говорю , про это !
      Если хотят вводить этот Fan ID - то , надо . во все виды спорта и алкомагазины !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > САДЫЧОК 3 марта, 15:27

      Да ладно - неужто Джикия хоть в чем то прав ?)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5417

      neim > САДЫЧОК 3 марта, 16:23

      А в других видах спорта бананы на площадку так же часто кидают, как в футболе ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК > neim 3 марта, 18:27

      Включи телевизор !
      Там бананы , каждый день кидают !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +912

      Таврида 3 марта, 14:45

      Fan ID, конечно, полный дебилизм. Я без всякого ID-паспорта (и даже с пивом, бгг) хожу на любительские матчи. Ковид с террористами угрожают только РПЛ?

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11