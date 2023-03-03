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  • «Почему на футболе он есть, а на других видах спорта нет?». Джикия призвал убрать Fan ID

«Почему на футболе он есть, а на других видах спорта нет?». Джикия призвал убрать Fan ID

3 марта 2023, 14:25
24

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о проблеме введения Fan ID на российских стадионах.

– На матче с «Уралом» ожидается порядке 5-6 тысяч болельщиков. Ты, как капитан команды, общался с болельщиками?

– Всегда на связи, да.

– Они не будут ходить категорически?

– Да. Позиция.

– Как клубу быть в такой ситуации, если не домашние матчи будут приходить на 5-6 тысяч?

– Понятное дело, что клубу от этого нехорошо. Футболистам от этого нехорошо.

– Но что делать?

– Мы со своей стороны выйдем играть. Хоть один человек если будет, мы выйдем играть. Будет больше людей – конечно, это приятно.

Приятно, когда трибуны гонят, поддерживают, орут. Реально этого не хватает. Но таковы реалии, что поделать.

– Ты видишь выход из этой ситуации?

– Выход? Ну да, наверное, вижу. Убрать этот Fan ID. Почему на футболе есть, а, условно, на других [видах спорта] – нет?

На других, где собирается больше 5 тысяч, такого нет. С чем это связано? Почему это так происходит?

  • Fan ID начали оформлять с июля.
  • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (24)
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Таврида
1677843943
Fan ID, конечно, полный дебилизм. Я без всякого ID-паспорта (и даже с пивом, бгг) хожу на любительские матчи. Ковид с террористами угрожают только РПЛ?
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САДЫЧОК
1677845792
Джикия , меня читает ! Я , уже год говорю , про это ! Если хотят вводить этот Fan ID - то , надо . во все виды спорта и алкомагазины !
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oyabun
1677846049
Инерция мышления это называется. Как у нас повелось во власти кивать на то что дескать "в цивилизованных странах Запада" давно и повсеместно применяется то или другое (в данном случае Fan ID), значит и у нас дожно быть. Попугайничаем. Меж тем с год уже везде наверху провозглашается что у нас "свой курс, своя самобытность, культура и т.д.". Тем не менее продолжаем копировать, хотя нам же во вред.
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alp
1677849525
поддерживаю.. Уж коли есть такая надобность, пусть всех оцифровывают. Хочешь на футбол или в театр, заведи себе фанайди..
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ivany4
1677850318
Скорее всего буду в одиночестве, но считаю, что пустые трибуны это тупость и высокомерие болельщиков. Свою значимость и порядочность нужно было показывать раньше. Но нет, мы будем громко скандировать матерные кричалки, кидать бананы, сжигать флаги, запускать на поле петарды и фаеры, и т.д и т.п. При этом плевать, что соседу рядом плохо от этого. Нам нужно разрядиться. А не нравится, пусть сосед дома сидит. Вот теперь сосед ходит, а другие дома сидят. Ну а по-поводу, что "меня оцифровали" и посчитали, то это полная чушь. Если помните, с 17 года, перед ЧМ, начала работать система по распознаванию лиц и сравнение их с базой данных.По данным МВД, скорость и раскрываемость преступлений в 19 году выросла на ~ 13 -15 %%. Раз побывавший в Москве,
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Enter2006
1677854053
Вся Москва утыкана уже камерами, и на стадионах тоже и без этого Fan ID. Чинуши уже не знают как бюджет своровать вот и придумывают бредовые идеи.
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Skull_Boy
1677854933
Другие виды спорта проходят без эксцессов и не то что футбол, где пьяное быдло на трибунах от которых обычно слышан мат перемат и сидите в своих пабах бухайте и сдохните от разрыва печени в 35-40 лет, а мне с ребенком и женой по кайфу сидеть, переживать и смотреть футбол на трибуне
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