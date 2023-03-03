«Почему на футболе он есть, а на других видах спорта нет?». Джикия призвал убрать Fan ID

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о проблеме введения Fan ID на российских стадионах.

– На матче с «Уралом» ожидается порядке 5-6 тысяч болельщиков. Ты, как капитан команды, общался с болельщиками?

– Всегда на связи, да.

– Они не будут ходить категорически?

– Да. Позиция.

– Как клубу быть в такой ситуации, если не домашние матчи будут приходить на 5-6 тысяч?

– Понятное дело, что клубу от этого нехорошо. Футболистам от этого нехорошо.

– Но что делать?

– Мы со своей стороны выйдем играть. Хоть один человек если будет, мы выйдем играть. Будет больше людей – конечно, это приятно.

Приятно, когда трибуны гонят, поддерживают, орут. Реально этого не хватает. Но таковы реалии, что поделать.

– Ты видишь выход из этой ситуации?

– Выход? Ну да, наверное, вижу. Убрать этот Fan ID. Почему на футболе есть, а, условно, на других [видах спорта] – нет?

На других, где собирается больше 5 тысяч, такого нет. С чем это связано? Почему это так происходит?

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?