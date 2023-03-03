«Почему на футболе он есть, а на других видах спорта нет?». Джикия призвал убрать Fan ID

Другие виды спорта проходят без эксцессов и не то что футбол, где пьяное быдло на трибунах от которых обычно слышан мат перемат и сидите в своих пабах бухайте и сдохните от разрыва печени в 35-40 лет, а мне с ребенком и женой по кайфу сидеть, переживать и смотреть футбол на трибуне
Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о проблеме введения Fan ID на российских стадионах.
– На матче с «Уралом» ожидается порядке 5-6 тысяч болельщиков. Ты, как капитан команды, общался с болельщиками?
– Всегда на связи, да.
– Они не будут ходить категорически?
– Да. Позиция.
– Как клубу быть в такой ситуации, если не домашние матчи будут приходить на 5-6 тысяч?
– Понятное дело, что клубу от этого нехорошо. Футболистам от этого нехорошо.
– Но что делать?
– Мы со своей стороны выйдем играть. Хоть один человек если будет, мы выйдем играть. Будет больше людей – конечно, это приятно.
Приятно, когда трибуны гонят, поддерживают, орут. Реально этого не хватает. Но таковы реалии, что поделать.
– Ты видишь выход из этой ситуации?
– Выход? Ну да, наверное, вижу. Убрать этот Fan ID. Почему на футболе есть, а, условно, на других [видах спорта] – нет?
На других, где собирается больше 5 тысяч, такого нет. С чем это связано? Почему это так происходит?
- Fan ID начали оформлять с июля.
- Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.
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