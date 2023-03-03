Кузен Промеса, пострадавший от ножевого ранения, требует более 1 миллиона компенсации

В Нидерландах идет судебный процесс по делу игрока «Спартака» Квинси Промеса.
- 31-летнего вингера подозревают в нанесении ножевого ранения своему кузену.
- В 2020 году утверждалось, что Промес ударил родственника ножом в колено.
- Футболисту грозит 4 года лишения свободы.
Кузен Промеса требует от Квинси компенсацию в размере более 1 миллиона евро.
По его словам, в результате ножевого ранения было повреждено сухожилие. Теперь родственник спартаковца не может бегать и даже завязывать шнурки.
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Источник: AD.nl