Кузен Промеса, пострадавший от ножевого ранения, требует более 1 миллиона компенсации

В Нидерландах идет судебный процесс по делу игрока «Спартака» Квинси Промеса.

31-летнего вингера подозревают в нанесении ножевого ранения своему кузену.

В 2020 году утверждалось, что Промес ударил родственника ножом в колено.

Футболисту грозит 4 года лишения свободы.

Кузен Промеса требует от Квинси компенсацию в размере более 1 миллиона евро.

По его словам, в результате ножевого ранения было повреждено сухожилие. Теперь родственник спартаковца не может бегать и даже завязывать шнурки.

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