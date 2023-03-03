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    Какой вы футболист?

    Кузен Промеса, пострадавший от ножевого ранения, требует более 1 миллиона компенсации

    В Нидерландах идет судебный процесс по делу игрока «Спартака» Квинси Промеса.

    • 31-летнего вингера подозревают в нанесении ножевого ранения своему кузену.
    • В 2020 году утверждалось, что Промес ударил родственника ножом в колено.
    • Футболисту грозит 4 года лишения свободы.

    Кузен Промеса требует от Квинси компенсацию в размере более 1 миллиона евро.

    По его словам, в результате ножевого ранения было повреждено сухожилие. Теперь родственник спартаковца не может бегать и даже завязывать шнурки.

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    Источник: AD.nl

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    03.03.2023 13:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2470

      serglider 3 марта, 19:37

      Одного не пойму! Как можно ударить ножом в колено? Сидели, беседовали... потом Квинси взял нож и воткнул в коленку своему кузену? Интересно чем он его так разозлил?

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      Рейтинг: +1429

      ScarlettOgusania > serglider 3 марта, 19:50

      Все произошло из-за того, что кузен Промеса своровал партию наркотиков, которую приписывают, по-родственному, Квинси; отсюда все страсти-мордасти с судами и выжиманием бабок из Промеса

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      Рейтинг: +28759

      JTherry 3 марта, 17:52

      кто тебя "похоронит" из-за денег - правильно, родственники, особенно, без извилин в голове...(((

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 3 марта, 17:37

      ну вот и всё стало понятно - можно считать эпизод исчерпан) получит свой миллион и сразу сможет завязывать шнурки)А Вы - уголовник, уголовник))

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      Рейтинг: +1195

      Suvorov51 3 марта, 14:54

      Ну а что, надо платить, виноват отвечай, все что не делается к лучшему, вот займете 2 место в чепионате а это уже победа, так что деньги будут, а российский паспорт тебе не нужен, ты же играешь в Спартаке, а не в питерской помойке, здесь все честно, без покупок званий и медалей

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      Рейтинг: +4900

      neveldomha > Suvorov51 3 марта, 15:48

      Свинарнику паспорт и правда не к чему. Главное чтобы хрюкло блестело.

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      Рейтинг: +1195

      Suvorov51 > neveldomha 3 марта, 16:22

      В помойке паспорта покупают так же просто, как и медальки и чемпионство

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 14:26

      Для Промяса лимон мазутного бобла, что высморкаться. Хозяева хряков скока нуно насыпят Свинси.

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 15:54

      Палка в жопе застряла. Ходишь и все ржут над тобой!

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) > R_a_i_n 3 марта, 16:09

      Не припомню Райка, года я тебе вВодил палку, что она у тебя застряла! Гыгыгы

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 16:44

      Ты потому и не припомнишь, развальцованный, что палку со своей жопы вынимаешь что бы облизать. От того и говнистый ты, что дерьмом рот вымазан!

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