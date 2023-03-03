Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Рамос определился со своим будущим в «ПСЖ»

    Центральный защитник Серхио Рамос хочет остаться в «ПСЖ» еще на один сезон.

    Клуб не спешит продлевать контракт с испанцем, которому в марте исполнится 37 лет.

    Однако парижане допускают продолжение сотрудничества с экс-капитаном «Реала» – все будет зависеть от его игры в ближайшие месяцы.

    • В этом месяце Рамос забил 2 гола и сделал 1 ассист в 33 матчах.
    • Его контракт с «ПСЖ» истекает в конце июня.
    • Интерес к нему проявляют клубы из Саудовской Аравии.

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

    Новости по теме
    Бускетс побил рекорд Месси и Рамоса
    «Аль-Наср» сделает все возможное, чтобы воссоединить Роналду с Модричем и Рамосом 1
    Анчелотти поддержал Рамоса, завершившего карьеру в сборной Испании 1
    Источник: L’Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2023 13:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11