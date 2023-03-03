Рамос определился со своим будущим в «ПСЖ»

Центральный защитник Серхио Рамос хочет остаться в «ПСЖ» еще на один сезон.

Клуб не спешит продлевать контракт с испанцем, которому в марте исполнится 37 лет.

Однако парижане допускают продолжение сотрудничества с экс-капитаном «Реала» – все будет зависеть от его игры в ближайшие месяцы.

В этом месяце Рамос забил 2 гола и сделал 1 ассист в 33 матчах.

Его контракт с «ПСЖ» истекает в конце июня.

Интерес к нему проявляют клубы из Саудовской Аравии.

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