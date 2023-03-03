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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Экс-тренер «Зенита» Сканавино назвал лучшего российского игрока, с которым работал

    Бывший тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино назвал самого яркого российского игрока, с которым работал.

    «Тут и думать нечего — конечно, это Кокорин. У него было все для того, чтобы заиграть в Европе: и природная одаренность, и физическая подготовка.

    На пике Александр мог бы достойно смотреться в любом из топовых европейских чемпионатов. К сожалению, нефутбольные мотивы лишили его этого», — сказал Сканавино.

    • «Арис» арендовал форварда у «Фиорентины» до конца сезона.
    • Кокорин забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2023 10:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 3 марта, 17:29

      Сгубили парня медные трубы!

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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 3 марта, 13:31

      только не было стула рядом

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      Ответить
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 3 марта, 11:10

      После столь хвалебных откликов , задумываешься о профпригодности данных специалистов.
      Человеку уже 30 лет, нигде и ничего что-либо заметного он не показывал, но каждый раз находится спец рассказывающий о его даре.

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