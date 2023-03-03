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  • Экс-тренер «Зенита» Сканавино назвал лучшего российского игрока, с которым работал

Экс-тренер «Зенита» Сканавино назвал лучшего российского игрока, с которым работал

3 марта 2023, 10:47
2

Бывший тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино назвал самого яркого российского игрока, с которым работал.

«Тут и думать нечего — конечно, это Кокорин. У него было все для того, чтобы заиграть в Европе: и природная одаренность, и физическая подготовка.

На пике Александр мог бы достойно смотреться в любом из топовых европейских чемпионатов. К сожалению, нефутбольные мотивы лишили его этого», — сказал Сканавино.

  • «Арис» арендовал форварда у «Фиорентины» до конца сезона.
  • Кокорин забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (2)
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alefreddy
1677839511
только не было стула рядом
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paracetamol
1677853796
Сгубили парня медные трубы!
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