Экс-тренер «Зенита» Сканавино назвал лучшего российского игрока, с которым работал

Бывший тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино назвал самого яркого российского игрока, с которым работал.

«Тут и думать нечего — конечно, это Кокорин. У него было все для того, чтобы заиграть в Европе: и природная одаренность, и физическая подготовка.

На пике Александр мог бы достойно смотреться в любом из топовых европейских чемпионатов. К сожалению, нефутбольные мотивы лишили его этого», — сказал Сканавино.

«Арис» арендовал форварда у «Фиорентины» до конца сезона.

Кокорин забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

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