Отец Захаряна прокомментировал новость, что Арсен отказался от «Галатасарая» из-за него

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию о том, что его сын отказался переходить в «Галатасарай» из-за позиции отца.

«Турки уже не знают, что придумать. Теперь – глупость, что Арсен отказался от перехода в «Галатасарай» из-за моего давления.

Естественно, это не так. Это наше общее решение, вариант с турецким клубом даже не рассматривался. Не знаю, зачем продолжают эту тему поднимать. Хочется, чтобы оставили Арсена в покое, пусть спокойно играет в футбол, – сказал Норайр Захарян.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

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