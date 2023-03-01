Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Отец Захаряна прокомментировал новость, что Арсен отказался от «Галатасарая» из-за него

    Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию о том, что его сын отказался переходить в «Галатасарай» из-за позиции отца.

    «Турки уже не знают, что придумать. Теперь – глупость, что Арсен отказался от перехода в «Галатасарай» из-за моего давления.

    Естественно, это не так. Это наше общее решение, вариант с турецким клубом даже не рассматривался. Не знаю, зачем продолжают эту тему поднимать. Хочется, чтобы оставили Арсена в покое, пусть спокойно играет в футбол, – сказал Норайр Захарян.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

    Новости по теме
    Сычев объяснил спад в игре Захаряна 1
    В «Урарту» отреагировали на новость о желании купить Захаряна для его перепродажи в «Челси» 1
    Ткаченко раскрыл схему, по которой Захарян может перейти из «Динамо» в «Челси» 8
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2023 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11