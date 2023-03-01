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  • Барриос назвал несправедливым наказание за драку со «Спартаком»: «Все видели и понимают это»

Барриос назвал несправедливым наказание за драку со «Спартаком»: «Все видели и понимают это»

1 марта 2023, 14:59
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о наказании футболистов за драку в матче против «Спартака».

– Твоя версия того, что там произошло? По видео кажется, что Промес тебе что-то говорит, ты сдерживаешь себя, но в какой-то момент все-таки не выдерживаешь. Так и было?

– Это же российское класико. В таких матчах всегда больше борьбы, чем обычно, и рано или поздно эмоции переливаются через край. Конечно, всегда важно сдерживать себя и не поддаваться на провокации. А то, что произошло, осталось в том матче.

Я считаю, что такое повторяться не должно. Это не тот пример, который мы должны подавать любителям футбола. Люди приходят на стадион насладиться красивым зрелищем, спектаклем, и не стоит омрачать его стычками.

Пусть в футболе сохраняется высокий градус, но не переходящий в то, что произошло со «Спартаком».

– Тебя, Малкома и Родригао дисквалифицировали на шесть матчей. Не слишком суровое наказание?

– В любом конфликте на футбольном поле всегда виноваты обе стороны. Я бы не говорил, что этот виноват, а другой нет. Конечно же, всем очевидно, в чем это решение не совсем справедливо, – все видели и понимают это.

Но подобные матчи всегда будут наполнены подобного рода борьбой, и всегда каждый будет защищать свою команду. Мне жаль, что я пропускаю столько матчей в Кубке России. Очень надеюсь, что мне позволят пропустить не так много времени и мы дойдем до финала.

Надеюсь, что получится выйти в решающем матче и помочь «Зениту» победить в нем.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Барриос Вильмар
Комментарии (1)
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NewLife
1677673124
Боррелиоз, все видели, как ты толкал и провоцировал Антоху, так что не *изди, подлый тип.
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