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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Барриос назвал несправедливым наказание за драку со «Спартаком»: «Все видели и понимают это»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о наказании футболистов за драку в матче против «Спартака».

    – Твоя версия того, что там произошло? По видео кажется, что Промес тебе что-то говорит, ты сдерживаешь себя, но в какой-то момент все-таки не выдерживаешь. Так и было?

    – Это же российское класико. В таких матчах всегда больше борьбы, чем обычно, и рано или поздно эмоции переливаются через край. Конечно, всегда важно сдерживать себя и не поддаваться на провокации. А то, что произошло, осталось в том матче.

    Я считаю, что такое повторяться не должно. Это не тот пример, который мы должны подавать любителям футбола. Люди приходят на стадион насладиться красивым зрелищем, спектаклем, и не стоит омрачать его стычками.

    Пусть в футболе сохраняется высокий градус, но не переходящий в то, что произошло со «Спартаком».

    – Тебя, Малкома и Родригао дисквалифицировали на шесть матчей. Не слишком суровое наказание?

    – В любом конфликте на футбольном поле всегда виноваты обе стороны. Я бы не говорил, что этот виноват, а другой нет. Конечно же, всем очевидно, в чем это решение не совсем справедливо, – все видели и понимают это.

    Но подобные матчи всегда будут наполнены подобного рода борьбой, и всегда каждый будет защищать свою команду. Мне жаль, что я пропускаю столько матчей в Кубке России. Очень надеюсь, что мне позволят пропустить не так много времени и мы дойдем до финала.

    Надеюсь, что получится выйти в решающем матче и помочь «Зениту» победить в нем.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2023 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17575

      NewLife 1 марта, 15:18

      Боррелиоз, все видели, как ты толкал и провоцировал Антоху, так что не *изди, подлый тип.

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