Барриос рассказал об угрозах от фанатов «Спартака» после массовой драки

Да ему не угрожать надо было, а хорошенько от....ть. Тогда он бы все понял.
Полузащитник «Зенита» Вильямар Барриос рассказал, что получал угрозы от фанатов «Спартака» после массовой драки в матче Кубка России.
- «Зенит» лишился из-за дисквалификации Барриоса, Малкома и Родригао.
- У «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.
- Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.
— Ты получал угрозы от болельщиков «Спартака»?
— Что-то писали в соцсетях, но я не придаю этому никакого значения. Не бывает такого, что я получаю сообщение от кого-то и перевожу его с русского на испанский.
Да, я заметил, что какая-то часть болельщиков активизировалась после матча, но что мне писали конкретно, понятия не имею.
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