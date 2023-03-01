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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Барриос рассказал об угрозах от фанатов «Спартака» после массовой драки

    Полузащитник «Зенита» Вильямар Барриос рассказал, что получал угрозы от фанатов «Спартака» после массовой драки в матче Кубка России.

    — Ты получал угрозы от болельщиков «Спартака»?

    — Что-то писали в соцсетях, но я не придаю этому никакого значения. Не бывает такого, что я получаю сообщение от кого-то и перевожу его с русского на испанский.

    Да, я заметил, что какая-то часть болельщиков активизировалась после матча, но что мне писали конкретно, понятия не имею.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2023 13:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 1 марта, 15:01

      Да ему не угрожать надо было, а хорошенько от....ть. Тогда он бы все понял.

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 1 марта, 14:14

      Почитайте текст данной новости.
      В чём вырожена угроза , если из его же слов ясно , что именно написано он понятия не имеет и с русского на испанский не переводит.
      Вот это как ?
      Может ему на испанском угрожали ? Руководство Зенита ох..еет если узнает , что за Спартак и испаноговорящие болеют.
      Думаю журналисты "петушни" ( источник ) вопросами подвели его к такому выводу , а сам он не бельмеса ...

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      Рейтинг: +17575

      NewLife 1 марта, 13:54

      Боррелиоз - ты заразный и мерзкий трус.

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 1 марта, 13:48

      Правильно говорят: меньше знаешь, лучше спишь

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