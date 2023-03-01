Барриос рассказал об угрозах от фанатов «Спартака» после массовой драки

Полузащитник «Зенита» Вильямар Барриос рассказал, что получал угрозы от фанатов «Спартака» после массовой драки в матче Кубка России.

«Зенит» лишился из-за дисквалификации Барриоса, Малкома и Родригао.

У «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.

— Ты получал угрозы от болельщиков «Спартака»?

— Что-то писали в соцсетях, но я не придаю этому никакого значения. Не бывает такого, что я получаю сообщение от кого-то и перевожу его с русского на испанский.

Да, я заметил, что какая-то часть болельщиков активизировалась после матча, но что мне писали конкретно, понятия не имею.

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