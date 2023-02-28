Восстановление Умярова идет не по плану. «Спартак» думает над операцией («Чемпионат»)

Восстановление полузащитника «Спартака» Наиля Умярова после травмы затягивается.

«Восстановление Умярова после перелома плюсневой кости идeт не по плану — процесс затягивается. Кость срастается не так быстро и не совсем правильно.

Медицинский штаб «Спартака» рассматривает вариант с операцией, которая ещe больше увеличит срок восстановления игрока. Окончательное решение о еe необходимости в клубе примут в ближайшее время», – сообщил источник «Чемпионата».

Умяров травмировался в начале октября.

С тех пор он не появлялся на поле.

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