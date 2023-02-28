Восстановление Умярова идет не по плану. «Спартак» думает над операцией («Чемпионат»)

Восстановление полузащитника «Спартака» Наиля Умярова после травмы затягивается.
«Восстановление Умярова после перелома плюсневой кости идeт не по плану — процесс затягивается. Кость срастается не так быстро и не совсем правильно.
Медицинский штаб «Спартака» рассматривает вариант с операцией, которая ещe больше увеличит срок восстановления игрока. Окончательное решение о еe необходимости в клубе примут в ближайшее время», – сообщил источник «Чемпионата».
- Умяров травмировался в начале октября.
- С тех пор он не появлялся на поле.
Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?
Источник: «Чемпионат»