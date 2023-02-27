Головин прокомментировал продление контракта с «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о подписании нового соглашения с клубом.

Стороны продлили контракт до лета 2026 года.

«Мне очень приятно продолжить работу в составе «Монако», и я хотел бы поблагодарить руководство клуба за оказанное мне доверие.

Я также очень рад, что мне предоставилась возможность остаться здесь на длительный срок и продолжить свое развитие.

В этом году наша команда снова показывает хорошие результаты в чемпионате, и я буду стремиться и дальше помогать своим партнeрам выступать как можно лучше, чтобы закончить сезон как можно выше и достичь поставленных целей», – заявил россиянин.

26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

Он провел 166 матчей, забил 23 гола и сделал 32 ассиста.

Сообщалось, что на хавбека претендует «Боруссия» Д.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?