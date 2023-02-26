Стало известно, сколько «Локомотив» готов потратить на покупку «Велеса»

«Локомотив» намерен встроить в свою футбольную вертикаль клуб Первой лиги «Велес». Москвичи планируют купить клуб, если он не вылетит во Вторую лигу.

«Смысл в том, чтобы иметь команду в Первой лиге уже со следующего сезона и выстроить систему подготовки молодых футболистов. Ту самую вертикаль: академия – ЮФЛ – Молодежная футбольная лига – Первая лига – РПЛ, дабы в ручном режиме перемещать игроков снизу вверх в зависимости от их таланта, а не возраста.

Сложность — найти того, кто захочет продать свою лицензию и грамотно оформить все юридически. Нужно понять, кто вылетает из Первой лиги, а кто остается, и тогда уже выбирать кандидатов на превращение в новую «Казанку». «Велес», скорее всего, вылетит.

По бюджету покупки: это сумма в районе 150-170 миллионов рублей, больше «Локомотив» платить не готов», – написал источник.

Председателем совета директоров «Локо» в октябре стал бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных.

«Локомотив» идет в РПЛ 14-м.

«Велес» тоже занимает в Первой лиге 14-е место.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?