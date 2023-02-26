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  • Стало известно, сколько «Локомотив» готов потратить на покупку «Велеса»

Стало известно, сколько «Локомотив» готов потратить на покупку «Велеса»

26 февраля 2023, 18:14
3

«Локомотив» намерен встроить в свою футбольную вертикаль клуб Первой лиги «Велес». Москвичи планируют купить клуб, если он не вылетит во Вторую лигу.

«Смысл в том, чтобы иметь команду в Первой лиге уже со следующего сезона и выстроить систему подготовки молодых футболистов. Ту самую вертикаль: академия – ЮФЛ – Молодежная футбольная лига – Первая лига – РПЛ, дабы в ручном режиме перемещать игроков снизу вверх в зависимости от их таланта, а не возраста.

Сложность — найти того, кто захочет продать свою лицензию и грамотно оформить все юридически. Нужно понять, кто вылетает из Первой лиги, а кто остается, и тогда уже выбирать кандидатов на превращение в новую «Казанку». «Велес», скорее всего, вылетит.

По бюджету покупки: это сумма в районе 150-170 миллионов рублей, больше «Локомотив» платить не готов», – написал источник.

  • Председателем совета директоров «Локо» в октябре стал бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных.
  • «Локомотив» идет в РПЛ 14-м.
  • «Велес» тоже занимает в Первой лиге 14-е место.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Локомотив Велес
Комментарии (3)
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Solist345345
1677428152
Напрашивается плоская шутка: пусть Локо себя и купят, они как раз в следующем сезоне будут в 1 лиге. P.S. Не в обиду, болельщики Локо. Только ради смеха, само напросиллсь.
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Красногорск_Фан
1677430960
Офигеть приоритеты. В обороне проходной двор, рядом ФНЛ, на защитника толкового денег нет, зато на фарм клубы самое время.
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eugen-han
1677441155
Лукавят Локо с этой паузой типа посмотреть, кто вылетит. Допустим Локо сами оказываются в первой лиге, и покупка ,, Велеса" в том или ином виде принимает совсем другой оборот, несовместимый с спортивным принципом и регламентом соревнования.
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