«Спартаку» будем особенно рады». «Акрон» – о будущих соперниках по Кубку России

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался о будущих соперниках команды по Кубку России.

В 1/4 финала (Путь регионов) тольяттинцы дома победили «Торпедо» (2:0).

– Дальше у вас встреча с проигравшим в верхней сетке. Кого хотели бы получить? «Спартак», где вы работали, соседи «Крылья»?

– Любой команде рады, «Спартаку» – особенно (смеeтся). Но пока они лидируют в своeм противостоянии. Будем рады любой команде. И проверить себя, и двигаться дальше по Кубку тоже очень хотим.

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