Михаил Кержаков: «Спартак» в хорошей форме. Это заставляет «Зенит» не расслабляться»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков заверил, что команда подходит к возобновлению РПЛ в собранном состоянии.

— Все вокруг говорят, что «Спартак» неплохо готов и собирается бросить «Зениту» вызов в чемпионате. Мотивирует?

— Мы видим, что «Спартак» сейчас в хорошей форме. Это заставляет нас не расслабляться.

«Зенит» лидирует с 6-очковым отрывом.

«Спартак» идет 2-м.

Команды сыграют в 26-м туре (ориентировочно 7 мая).

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