Михаил Кержаков: «Спартак» в хорошей форме. Это заставляет «Зенит» не расслабляться»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков заверил, что команда подходит к возобновлению РПЛ в собранном состоянии.
— Все вокруг говорят, что «Спартак» неплохо готов и собирается бросить «Зениту» вызов в чемпионате. Мотивирует?
— Мы видим, что «Спартак» сейчас в хорошей форме. Это заставляет нас не расслабляться.
- «Зенит» лидирует с 6-очковым отрывом.
- «Спартак» идет 2-м.
- Команды сыграют в 26-м туре (ориентировочно 7 мая).
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Источник: «Комсомольская правда»