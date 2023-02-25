«Манчестер Сити» в 25-м туре АПЛ победил «Борнмут». У хозяев единственный мяч забил Жефферсон Лерма.

Манчестерцы отстают от лидирующего «Арсенала» на два очка, но у лондонцев матч в запасе. «Борнмут» – в зоне вылета.

«Борнмут» ни разу в истории не побеждал «Манчестер Сити».

Англия. АПЛ. 25-й тур

Борнмут – Манчестер Сити – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Альварес, 15; 0:2 – Холанд, 29; 0:3 – Фоден, 45; 0:4 – Мефам, 51 (в свои ворота); 1:4 – Лерма, 83.

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