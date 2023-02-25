«Федор Малков и Клавдий Леонидов». Уткин отреагировал на натурализацию Малкома и Клаудиньо

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о том, что легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо официально стали гражданами России.

«Вот жаль, что ушла традиция иностранцев на русской службе называть славянскими именами.

Как вот герой – без малейшего преувеличения – Отечественной войны 1812-го года, германо-шотландец генерал Барклай де Толли – ну, мало того, что изначально Бeркли, так ведь Михаил Богданович, а при рождении Михаэль Андреас. Или Леонтий Леонтьевич Бенигсен (Левин Август Готлиб Теофил).

Вот была бы круть, если бы так получил паспорт Малком. Он Фелипе Силва де Оливейра Малком. Отличный вариант – Федор (или Филипп) Олегович Малков.

Или Клаудиньо. Полное имя – Клаудио Луис Родригес Паризи Леонел. Клавдий Луисович Леонидов. Ну ладно: Клавдий Леонидович Родригес.

Что мы, не люди, что ли. А раньше еще обязательно было бы окреститься в православие», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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