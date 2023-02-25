Комличенко: «Побить бомбардирский рекорд Дзюбы в РПЛ? Блин, все реально»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, есть ли у него амбиции стать лучшим бомбардиром в истории РПЛ.

– Побить рекорд Дзюбы по голам в РПЛ реально?

– А сколько Дзюба забил?

– 148.

– Блин, все реально, от головы же все идет. Если килограмм скину, вообще попрет (смеется). Цифра очень серьезная, но почему бы и нет?

Понятно, что если забиваешь по одному в год, то мечтать о таком – не вариант. А мне было бы интересно попробовать.

Артем Дзюба зимой присоединился к «Локомотиву».

Он отличился 148 раз в 390 матчах.

В активе Комличенко 22 гола в 85 играх РПЛ.

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