Комличенко: «Побить бомбардирский рекорд Дзюбы в РПЛ? Блин, все реально»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, есть ли у него амбиции стать лучшим бомбардиром в истории РПЛ.
– Побить рекорд Дзюбы по голам в РПЛ реально?
– А сколько Дзюба забил?
– 148.
– Блин, все реально, от головы же все идет. Если килограмм скину, вообще попрет (смеется). Цифра очень серьезная, но почему бы и нет?
Понятно, что если забиваешь по одному в год, то мечтать о таком – не вариант. А мне было бы интересно попробовать.
- Артем Дзюба зимой присоединился к «Локомотиву».
- Он отличился 148 раз в 390 матчах.
- В активе Комличенко 22 гола в 85 играх РПЛ.
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Источник: «Матч ТВ»