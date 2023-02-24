Бабаев объяснил, почему Фалькао не перешел в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему клуб не подписал нападающего «Райо Вальекано» Радамеля Фалькао.

– У нас нет времени обсудить все кандидатуры, спрошу про одну. Фалькао мог оказаться в ЦСКА?

– Честно, фамилий было много. В том числе такие, которые на первый взгляд кажутся экзотическими.

С каждым днем приближались к закрытию окна, а варианты, о которых мы уже говорили, таяли, не реализовывались. Так что рассматривались очень разные варианты.

Повторю, мы с Владимиром Валентиновичем [Федотовым] посчитали: есть смысл брать только футболиста, действительно способного нас усилить, хотя бы конкурировать с теми, кто есть.

Говорю не конкретно о Фалькао, а о нашем видении формирования команды. Предпочтем дать дорогу нашим молодым ребятам.

В нашей ситуации лучше предоставить шанс своему воспитаннику, чем легионеру, который проигрывает конкуренцию имеющимся футболистам.

Сообщалось, что Фалькао побоялся ехать в Россию из-за наличия недвижимости в США.

В этом сезоне форвард забил 2 гола в 20 матчах.

Рыночная стоимость 37-летнего колумбийца – 2 миллиона евро.

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