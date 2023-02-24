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Жена Траппа появилась на карнавале без одежды

24 февраля 2023, 18:32
5

Бразильская супруга вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа Изабель Гуларт посетила на этой неделе карнавал на родине.

38-летняя модель появилась перед камерами без одежды, прикрываясь только элементами декора.

Тоже без одежды на этом карнавале появилась сестра Неймара.

  • Гуларт и Трапп вместе с 2018 года.
  • 32-летний Трапп в «Айнтрахте» с 2018 года.
  • В прошлом сезоне он помог немцам выиграть Лигу Европы.

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Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Айнтрахт Трапп Кевин
Комментарии (5)
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Axe111
1677254923
КАК ЖЕ ВЫ З***** С ТОП НОВОСТЯМИ ФУТБОЛА!!!!!!
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jek718875
1677259332
Вот если б она у меня дома появилась на пару часиков, потом я бы купил ей билет на...автобус и отправил
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Ziklop
1677262520
весь бразильский карнавал сюда на просмотр.
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Lucky80
1677265128
Бл..и они и на карнавале бл..и.
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multiscan
1677536926
В 1978 году на Кубе состоялся фестиваль молодёжи и студентов. В честь этого события советское ТВ решило показать полностью кубинский карнавал, который входил в программу фестиваля. Всё было запланировано на несколько часов. Из-за разности во времени, в Москве и близлежащих областях трансляция началась около полуночи. Из запланированного многочасового действа, как я сейчас помню(а мне было почти 15 лет), показали примерно 40 минут! После чего, трансляцию прервали. Почему? Не сомневаюсь, что из-за того, как были одеты, а, скорее всего, раздеты участницы карнавала! Большинство участниц действа были одеты в нечто вроде микро-бикини с полным отсутствием лифчиков, которые были заменены трепыхающимися при движениями кисточками на сосках. Так что,
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