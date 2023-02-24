Жена Траппа появилась на карнавале без одежды

Бразильская супруга вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа Изабель Гуларт посетила на этой неделе карнавал на родине.

38-летняя модель появилась перед камерами без одежды, прикрываясь только элементами декора.

Тоже без одежды на этом карнавале появилась сестра Неймара.

Гуларт и Трапп вместе с 2018 года.

32-летний Трапп в «Айнтрахте» с 2018 года.

В прошлом сезоне он помог немцам выиграть Лигу Европы.

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