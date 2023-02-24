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  • «Большая привилегия». «Зенит» поздравил Малкома и Клаудиньо с получением российского гражданства

«Большая привилегия». «Зенит» поздравил Малкома и Клаудиньо с получением российского гражданства

24 февраля 2023, 17:51
2

В «Зените» отреагировали на то, что Малком и Клаудиньо официально стали гражданами РФ.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Малкома и Клаудиньо с новым статусом и с большой привилегией стать гражданами нашей страны.

Желаем удачи и новых побед вместе с сине-бело-голубыми!» – говорится в публикации клуба.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Клаудиньо
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jek718875
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Тренер сборной В.Карпин, сегодня напьётся в сисяку
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