«Большая привилегия». «Зенит» поздравил Малкома и Клаудиньо с получением российского гражданства

В «Зените» отреагировали на то, что Малком и Клаудиньо официально стали гражданами РФ.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Малкома и Клаудиньо с новым статусом и с большой привилегией стать гражданами нашей страны.

Желаем удачи и новых побед вместе с сине-бело-голубыми!» – говорится в публикации клуба.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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