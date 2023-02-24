Мостовой объяснил, почему выступает против натурализации Малкома и Клаудиньо

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о желании Малкома и Клаудиньо получить паспорта РФ.

«Я против, того, чтобы Малком и Клаудиньо играли за сборную России. Зачем тогда все вокруг орут, что надо развивать своих игроков? В стране живут 150 миллионов человек, строятся стадионы, центры подготовки, развиваются академии, а мы будем заигрывать бразильцев?

Я не против получения ими паспорта, но речь же идет о сборной. Давайте тогда всех заиграем. В ЦСКА, «Краснодаре» хорошие легионеры, в «Зените» еще много бразильцев, пусть им всем дадут паспорт. Зачем они нужны сборной, тем более непонятно, когда мы вернемся на международную арену.

Ясно, что Малком и Клаудиньо усилят сборную России, но в чем смысл и логика? Пусть руководители тогда сидят и не говорят о том, что надо развивать своих игроков, — сказал Мостовой.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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