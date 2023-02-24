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Мостовой объяснил, почему выступает против натурализации Малкома и Клаудиньо

24 февраля 2023, 13:02
3

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о желании Малкома и Клаудиньо получить паспорта РФ.

«Я против, того, чтобы Малком и Клаудиньо играли за сборную России. Зачем тогда все вокруг орут, что надо развивать своих игроков? В стране живут 150 миллионов человек, строятся стадионы, центры подготовки, развиваются академии, а мы будем заигрывать бразильцев?

Я не против получения ими паспорта, но речь же идет о сборной. Давайте тогда всех заиграем. В ЦСКА, «Краснодаре» хорошие легионеры, в «Зените» еще много бразильцев, пусть им всем дадут паспорт. Зачем они нужны сборной, тем более непонятно, когда мы вернемся на международную арену.

Ясно, что Малком и Клаудиньо усилят сборную России, но в чем смысл и логика? Пусть руководители тогда сидят и не говорят о том, что надо развивать своих игроков, — сказал Мостовой.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
  • Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Малком Клаудиньо Мостовой Александр
Комментарии (3)
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eugen-han
1677234532
Футбольная Россия, такое ощущение, что постоянно хочет превратиться в европейскую деревню, где натурализация может и актуальна в силу ряда об'ективным причин, но не для нашей огромной страны. Нам больше подходит модель развития по бразильской системе условно говоря, но не маленькой Европы. Не так давно нам не было равных в мини-футболе, но когда туда в сборную затащили бразильцев, то всё, из фаворитов превратились в обычных претендентов на медали в лучшем случае. Надо использовать прежде свой внутренний ресурс, который в потенциале более перспективен, нежели иносраный в лицах легов.
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ScarlettOgusania
1677248499
поздно пить боржоми, когда уже зулусы стали россиянами
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Азбука
1677253596
Своих игроков развивать нужно. Вот пусть и докажут, что они лучше легов. Это спорт или блатной санаторий?
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