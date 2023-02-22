Стало известно, на что готовы пойти Бускетс и Альба ради возвращения Месси в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в «Барселону».
По информации журналиста Жерара Ромеро, футболисты каталонцев Серхио Бускетс и Жорди Альба готовы пойти на значительное снижение зарплат ради возвращения 35-летнего аргентинца в команду.
Ранее стало известно, что Месси постоянно общается с главным тренером «Барселоны» Хави на тему возможного возвращения.
- Месси в этом сезоне забил 16 голов и сделал 14 ассистов в 27 матчах.
- Он выступал за «Барсу» до 2021 года.
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Источник: All About Argentina