Клаудиньо назвал свою главную цель в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о своей цели в клубе из Санкт-Петербурга.

— Много внимания уделяете личной статистике? В этом сезоне вы пока не показываете прошлогодних цифр — насколько это вас беспокоит?

— Совершенно не беспокоит. У каждого игрока бывают взлеты и падения, все происходит в свое время. В прошлом сезоне я играл на другой позиции, в атаке, а теперь располагаюсь ближе к центру поля.

Моя главная цель — помогать команде идти к победе всеми доступными средствами, и не так важно, что там с моей личной статистикой. В прошлом году мне удавалось ярче проявлять себя в плане результативных действий, а в этом блестящую игру и отличные цифры показывает Малком — и это абсолютно заслуженно.

Кто бы ни становился автором забитого мяча или голевого паса, мы все делаем общее дело — ведем «Зенит» ко второй звезде.

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