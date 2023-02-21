Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Клаудиньо назвал свою главную цель в «Зените»

21 февраля 2023, 22:49
2

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о своей цели в клубе из Санкт-Петербурга.

— Много внимания уделяете личной статистике? В этом сезоне вы пока не показываете прошлогодних цифр — насколько это вас беспокоит?

— Совершенно не беспокоит. У каждого игрока бывают взлеты и падения, все происходит в свое время. В прошлом сезоне я играл на другой позиции, в атаке, а теперь располагаюсь ближе к центру поля.

Моя главная цель — помогать команде идти к победе всеми доступными средствами, и не так важно, что там с моей личной статистикой. В прошлом году мне удавалось ярче проявлять себя в плане результативных действий, а в этом блестящую игру и отличные цифры показывает Малком — и это абсолютно заслуженно.

Кто бы ни становился автором забитого мяча или голевого паса, мы все делаем общее дело — ведем «Зенит» ко второй звезде.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Чемпионат России возобновится в марте.

Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?

Еще по теме:
Промах экс-зенитовца не позволил «Аль-Садду» выйти в полуфинал азиатской ЛЧ 6
Клаудиньо забил шикарный гол в азиатской Лиге чемпионов 2
Реакция фанатов «Зенита» на побег Клаудиньо из Катара 8
Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Клаудиньо
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nik55
1677046848
у тебя одна цель--больше денег срубить
Ответить
Главные новости
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
4
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
14
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
6
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
13
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
12
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
19:37
1
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
19:29
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
7
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
2
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
6
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
13
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
8
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
12
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
1
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
9
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
3
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
5
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
14
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
7
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
2
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
5
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
19
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
6
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+