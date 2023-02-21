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    Клаудиньо назвал свою главную цель в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о своей цели в клубе из Санкт-Петербурга.

    — Много внимания уделяете личной статистике? В этом сезоне вы пока не показываете прошлогодних цифр — насколько это вас беспокоит?

    — Совершенно не беспокоит. У каждого игрока бывают взлеты и падения, все происходит в свое время. В прошлом сезоне я играл на другой позиции, в атаке, а теперь располагаюсь ближе к центру поля.

    Моя главная цель — помогать команде идти к победе всеми доступными средствами, и не так важно, что там с моей личной статистикой. В прошлом году мне удавалось ярче проявлять себя в плане результативных действий, а в этом блестящую игру и отличные цифры показывает Малком — и это абсолютно заслуженно.

    Кто бы ни становился автором забитого мяча или голевого паса, мы все делаем общее дело — ведем «Зенит» ко второй звезде.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Чемпионат России возобновится в марте.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    21.02.2023 22:49
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