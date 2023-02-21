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Клаудиньо оценил уровень чемпионата России

21 февраля 2023, 20:50
1

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением об уровне РПЛ.

— Ваше мнение о чемпионате России изменилось за это время?

— Скорее, я утвердился во мнении, что Премьер-лига — очень сильный и конкурентный турнир. Я знал, что победы в нем даются с большим трудом, и мне пришлось привыкать к его силовому футболу, когда нужно не только быть крепким, но и быстрым, потому что порой события на поле развиваются стремительно.

В этом сезоне я вижу, что наши соперники стали опаснее, они готовятся навязать нам борьбу за титул, но и мы, как следует поработав на сборах, будем вкладывать все свои силы в достижение нашей главной цели.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Чемпионат России возобновится в марте.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Клаудиньо
Комментарии (1)
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1677044605
Удачи тебе Парень!!
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