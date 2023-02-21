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    Клаудиньо оценил уровень чемпионата России

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением об уровне РПЛ.

    — Ваше мнение о чемпионате России изменилось за это время?

    — Скорее, я утвердился во мнении, что Премьер-лига — очень сильный и конкурентный турнир. Я знал, что победы в нем даются с большим трудом, и мне пришлось привыкать к его силовому футболу, когда нужно не только быть крепким, но и быстрым, потому что порой события на поле развиваются стремительно.

    В этом сезоне я вижу, что наши соперники стали опаснее, они готовятся навязать нам борьбу за титул, но и мы, как следует поработав на сборах, будем вкладывать все свои силы в достижение нашей главной цели.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Чемпионат России возобновится в марте.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13233

      Алексей З 27 минут назад

      Играя здесь , получая очень хорошую зп , что он ещё скажет ?

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