Клаудиньо оценил уровень чемпионата России

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением об уровне РПЛ.

— Ваше мнение о чемпионате России изменилось за это время?

— Скорее, я утвердился во мнении, что Премьер-лига — очень сильный и конкурентный турнир. Я знал, что победы в нем даются с большим трудом, и мне пришлось привыкать к его силовому футболу, когда нужно не только быть крепким, но и быстрым, потому что порой события на поле развиваются стремительно.

В этом сезоне я вижу, что наши соперники стали опаснее, они готовятся навязать нам борьбу за титул, но и мы, как следует поработав на сборах, будем вкладывать все свои силы в достижение нашей главной цели.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Чемпионат России возобновится в марте.

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