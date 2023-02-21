Сборная Ирака пригласила Россию провести товарищеский матч

Мы уже вроде проигрывали КАтару и Ирану, потом Сепахану Зенит удружил, ДВАЖДЫ СЫГРАЛИ 0-0 с непобедимыми сборными Киргизии и Узбекистана -у меня два вопроса - 1- мы, что , помогаем друзьям? , и 2 - нам точно нужно в Азию переходить?)))
Футбольная ассоциация Ирака ищет соперников для национальной сборной.
Иракцы хотят 25 марта провести товарищеский матч в Багдаде.
Они отправили приглашения сборным России, Боливии и Узбекистана.
При этом игра будет только одна даже в случае согласия всех трех приглашенных команд.
Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?