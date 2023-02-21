Сборная Ирака пригласила Россию провести товарищеский матч

Футбольная ассоциация Ирака ищет соперников для национальной сборной.

Иракцы хотят 25 марта провести товарищеский матч в Багдаде.

Они отправили приглашения сборным России, Боливии и Узбекистана.

При этом игра будет только одна даже в случае согласия всех трех приглашенных команд.

Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?