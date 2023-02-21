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    Сборная Ирака пригласила Россию провести товарищеский матч

    Футбольная ассоциация Ирака ищет соперников для национальной сборной.

    Иракцы хотят 25 марта провести товарищеский матч в Багдаде.

    Они отправили приглашения сборным России, Боливии и Узбекистана.

    При этом игра будет только одна даже в случае согласия всех трех приглашенных команд.

    Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?

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    Источник: Iraqi News

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5804

      AtticusFinch 5 минут назад

      Мы уже вроде проигрывали КАтару и Ирану, потом Сепахану Зенит удружил, ДВАЖДЫ СЫГРАЛИ 0-0 с непобедимыми сборными Киргизии и Узбекистана -у меня два вопроса - 1- мы, что , помогаем друзьям? , и 2 - нам точно нужно в Азию переходить?)))

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      Рейтинг: +17750

      ilichkadr 12 минут назад

      В Багдаде всё спокойно?

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      Рейтинг: +17127

      Barmaleushka 16 минут назад

      Подарки уже приготовлены ?

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      Рейтинг: +20659

      Persona_non_Grata 22 минуты назад

      Следующей будет Эритрея ...

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