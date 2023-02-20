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  • «Не хочу говорить громких слов». Джикия – о страхе «Спартака» перед «Зенитом»

«Не хочу говорить громких слов». Джикия – о страхе «Спартака» перед «Зенитом»

20 февраля 2023, 23:32
4

Капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил соперничество своей команды с «Зенитом».

– Перед стартом сезона были определенные сомнения, что «Спартак» сможет на равных бороться с «Зенитом». Но пока выходит наоборот. В чем секрет промежуточного успеха?

– На такие вещи обращают внимания люди, которые смотрят со стороны, болеют, переживают.

Что касается нас – мы это в расчет не воспринимаем. В чемпионате есть и другие команды, с которыми нам приходилось нелегко.

Поэтому самое главное, что происходит внутри коллектива. Соперничество с другими клубами также важно, в том числе с теми, кто идет ниже «Спартака» в таблице.

– Раньше было ощущение, что вы побаиваетесь «Зенита», особенно в Санкт-Петербурге. После последних двух успешных игр с ними в Кубке можете сказать, что боязни нет?

- Не хочу говорить громких слов, но могу сказать одно – у нынешней команды появилась уверенность, которую хочется закреплять. В принципе, мы сейчас этим и заняты.

Говорить громкие слова не хочется. Чемпионат продолжается, будет игра с «Зенитом» на выезде, поэтому спокойно делаем свое дело и смотрим вперед.

– Вы прекрасно понимаете значимость дерби с ЦСКА. Но нет ощущения, что в последние годы противостояние с «Зенитом» не менее принципиально?

- С ЦСКА у нас все-таки считается дерби, «Зенит» же представляет Санкт-Петербург.

Большие игры всегда будут более смотрибельными и ажиотажными. Почему нет? Это совершенно нормально.

Тем более, когда «Зенит» идет в лидерах, ЦСКА в верхней части таблицы – это всегда будут более интересные битвы.

  • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

Дзюба сыграет против «Спaртака» в первом матче «Локoмотива». Кто окажется сильнее?

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Джикия Георгий
Комментарии (4)
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alp
1676964555
Но пока выходит наоборот хотелось бы, немного поподробнее....
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1676967579
Спартак боялся Дзюбы, а сейчас Артёма в Зените нет. Хотя он теперь есть в Локомотиве и вот почему так Джикия опасается, что в "чемпионате есть и другие команды ..." и т.д.
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