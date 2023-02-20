«Не хочу говорить громких слов». Джикия – о страхе «Спартака» перед «Зенитом»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил соперничество своей команды с «Зенитом».
– Перед стартом сезона были определенные сомнения, что «Спартак» сможет на равных бороться с «Зенитом». Но пока выходит наоборот. В чем секрет промежуточного успеха?
– На такие вещи обращают внимания люди, которые смотрят со стороны, болеют, переживают.
Что касается нас – мы это в расчет не воспринимаем. В чемпионате есть и другие команды, с которыми нам приходилось нелегко.
Поэтому самое главное, что происходит внутри коллектива. Соперничество с другими клубами также важно, в том числе с теми, кто идет ниже «Спартака» в таблице.
– Раньше было ощущение, что вы побаиваетесь «Зенита», особенно в Санкт-Петербурге. После последних двух успешных игр с ними в Кубке можете сказать, что боязни нет?
- Не хочу говорить громких слов, но могу сказать одно – у нынешней команды появилась уверенность, которую хочется закреплять. В принципе, мы сейчас этим и заняты.
Говорить громкие слова не хочется. Чемпионат продолжается, будет игра с «Зенитом» на выезде, поэтому спокойно делаем свое дело и смотрим вперед.
– Вы прекрасно понимаете значимость дерби с ЦСКА. Но нет ощущения, что в последние годы противостояние с «Зенитом» не менее принципиально?
- С ЦСКА у нас все-таки считается дерби, «Зенит» же представляет Санкт-Петербург.
Большие игры всегда будут более смотрибельными и ажиотажными. Почему нет? Это совершенно нормально.
Тем более, когда «Зенит» идет в лидерах, ЦСКА в верхней части таблицы – это всегда будут более интересные битвы.
- «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
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